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Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров
Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров
Работник парламента будет представлять гражданское общество в Высшем совете прокуроров
2022-02-01T16:04+0200
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высший совет прокуроров
парламент
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. На собеседовании первого февраля он набрал наивысший балл, сообщает пресс-служба парламента.К собеседованию в рамках конкурса были допущены два кандидата – Александру Мариц и Андрей Чеботарь.Претендент на должность члена ВСП от парламента должен быть членом гражданского общества, иметь не менее трех лет опыта работы в области права и обладать необходимой квалификацией. Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.Согласно закону, член ВСП от парламента назначается большинством голосов избранных депутатов на пленарном заседании.
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Евгений Чебан
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высший совет прокуроров, парламент, в молдове, молдова

Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров

16:04 01.02.2022 (обновлено: 18:51 01.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Сотрудник аппарата парламента будет представлять гражданское общество в Высшем совете прокуроров.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. На собеседовании первого февраля он набрал наивысший балл, сообщает пресс-служба парламента.
К собеседованию в рамках конкурса были допущены два кандидата – Александру Мариц и Андрей Чеботарь.
Претендент на должность члена ВСП от парламента должен быть членом гражданского общества, иметь не менее трех лет опыта работы в области права и обладать необходимой квалификацией.
Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.
Согласно закону, член ВСП от парламента назначается большинством голосов избранных депутатов на пленарном заседании.
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