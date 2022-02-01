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Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров

Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров

Работник парламента будет представлять гражданское общество в Высшем совете прокуроров

2022-02-01T16:04+0200

2022-02-01T16:04+0200

2022-02-01T18:51+0200

высший совет прокуроров

парламент

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. На собеседовании первого февраля он набрал наивысший балл, сообщает пресс-служба парламента.К собеседованию в рамках конкурса были допущены два кандидата – Александру Мариц и Андрей Чеботарь.Претендент на должность члена ВСП от парламента должен быть членом гражданского общества, иметь не менее трех лет опыта работы в области права и обладать необходимой квалификацией. Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.Согласно закону, член ВСП от парламента назначается большинством голосов избранных депутатов на пленарном заседании.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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высший совет прокуроров, парламент, в молдове, молдова