https://ru.sputnik.md/20220201/parlament-kandidat-vysshyy-sovet-prokurorov-48490506.html
Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров
Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров
Работник парламента будет представлять гражданское общество в Высшем совете прокуроров
2022-02-01T16:04+0200
2022-02-01T16:04+0200
2022-02-01T18:51+0200
высший совет прокуроров
парламент
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d9251e2779810ded8d62f2cc871f518.jpg
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. На собеседовании первого февраля он набрал наивысший балл, сообщает пресс-служба парламента.К собеседованию в рамках конкурса были допущены два кандидата – Александру Мариц и Андрей Чеботарь.Претендент на должность члена ВСП от парламента должен быть членом гражданского общества, иметь не менее трех лет опыта работы в области права и обладать необходимой квалификацией. Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.Согласно закону, член ВСП от парламента назначается большинством голосов избранных депутатов на пленарном заседании.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aeec8a912177c4f42acbc0a01bce7f2d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
высший совет прокуроров, парламент, в молдове, молдова
Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров
16:04 01.02.2022 (обновлено: 18:51 01.02.2022)
Сотрудник аппарата парламента будет представлять гражданское общество в Высшем совете прокуроров.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Сотрудник аппарата парламента Андрей Чеботарь – победитель конкурса по отбору кандидата на должность члена Высшего совета прокуроров (ВСП) от парламента. На собеседовании первого февраля он набрал наивысший балл, сообщает пресс-служба парламента.
К собеседованию в рамках конкурса были допущены два кандидата – Александру Мариц и Андрей Чеботарь.
Претендент на должность члена ВСП от парламента должен быть членом гражданского общества, иметь не менее трех лет опыта работы в области права и обладать необходимой квалификацией.
Юрист Андрей Чеботарь состоит в НПО "Центр политики и реформ", где, как сообщается, разрабатывал стратегии в области неподкупности и противодействия коррупции. Как указано на его странице в Facebook, Чеботарь с 2020 года работает в аппарате парламента.
Согласно закону, член ВСП от парламента назначается большинством голосов избранных депутатов на пленарном заседании.