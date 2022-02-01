https://ru.sputnik.md/20220201/pochem-elektrichestvo-iz-kosmosa-stali-izvestny-primernye-tsifry-48489457.html

Почем электричество из космоса: стали известны примерные цифры

Почем электричество из космоса: стали известны примерные цифры

В "Роскосмосе" рассказали, сколько примерно сможет стоить космическое электричество.

2022-02-01T22:15+0200

2022-02-01T22:15+0200

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электричество

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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Разрабатывающие проект перспективной солнечной космической электростанции (СКЭС) "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос")", подсчитали, что стоимость электроэнергии, которую станция будет передавать на Землю с орбиты, для потребителей составит порядка 2-6 рублей (не более 0.08 доллара) за киловатт-час, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте "Роскосмоса"."Она (космическая электростанция – ред.) предназначена для энергообеспечения труднодоступных — островных, горных и северных — районов Земли, а также для плановой и аварийной подзарядки космических аппаратов… Полученная на ней энергия в труднодоступных районах будет стоить 2–6 рублей за 1 кВт·ч", - говорится в релизе.Проект космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию на Землю, разработанный в РКС, будет состоять из двух частей: космической и наземной. Передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров - будет находиться в космосе, накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю. На поверхности планеты расположится принимающий модуль — система антенн, получающих солнечную энергию по лазерному каналу, преобразующих и распространяющих ее.Разработка не предназначена для конкуренции с традиционными способами получения энергии, отмечают в РКС. Она может быть очень полезной в труднодоступных районах России.Такого рода станция сможет окупиться за 20 лет эксплуатации, отмечают специалисты. Над проектами космических электростанций также работают ученые Китая и Японии.

https://ru.sputnik.md/20220105/rossiyskie-uchenye-zemlea-elektroenergia-kosmos-47790046.html

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в мире, "роскосмос", электричество