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Пока все спали: Кишинев без декора, успех назальной вакцины и смертельное наводнение
Пока все спали: Кишинев без декора, успех назальной вакцины и смертельное наводнение
Пока все спали: Кишинев без декора, успех назальной вакцины и смертельное наводнение
2022-02-01T08:40+0200
2022-02-01T10:54+0200
кишинев
вакцина
наводнение
декорации
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В Кишиневе во вторник демонтируют все зимние украшения, об этом сообщил в соцсетях мэр города Ион Чебан. Некоторые нетематические элементы декора останутся для украшения столицы по многочисленным просьбам горожан.Мэр Кишинева добавил, что часть украшений были подобраны таким образом, чтобы их можно было использовать во время других праздников – Пасхи, Дня города и прочих.Успешные испытания назальной вакцины от COVIDВ ходе исследований назальной вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, у добровольцев не было выявлено нежелательных реакций, передает РИА Новости."Никаких нежелательных лекарственных реакций мы у них не регистрировали", – заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.На данном этапе исследований добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент препарата.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. Исследования проводятся на базе четырех медицинских учреждений, в том числе в Сеченовском университете.Наводнение в столице Эквадора унесло жизни 11 человекВ результате наводнения, вызванного обильными осадками в столице Эквадора, погибли по меньшей мере 11 человек, передает РИА Новости. Сильный дождь затопил дорогу в эквадорской столице Кито, сообщает Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями."Количество погибших возросло до 11", – говорится в Twitter ведомства.Местные власти также сообщили о 32 пострадавших. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков.
https://ru.sputnik.md/20220116/gintsburg-rasskazal-kak-rabotaet-nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-48060257.html
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кишинев, вакцина, наводнение, декорации

Пока все спали: Кишинев без декора, успех назальной вакцины и смертельное наводнение

08:40 01.02.2022 (обновлено: 10:54 01.02.2022)
© Sputnik / Anatolii KiriakСтолица приоделась к зимним праздникам
Столица приоделась к зимним праздникам - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В Кишиневе во вторник демонтируют все зимние украшения, об этом сообщил в соцсетях мэр города Ион Чебан. Некоторые нетематические элементы декора останутся для украшения столицы по многочисленным просьбам горожан.
Мэр Кишинева добавил, что часть украшений были подобраны таким образом, чтобы их можно было использовать во время других праздников – Пасхи, Дня города и прочих.

Успешные испытания назальной вакцины от COVID

В ходе исследований назальной вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, у добровольцев не было выявлено нежелательных реакций, передает РИА Новости.
"Никаких нежелательных лекарственных реакций мы у них не регистрировали", – заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

На данном этапе исследований добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент препарата.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. Исследования проводятся на базе четырех медицинских учреждений, в том числе в Сеченовском университете.
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Гинцбург рассказал, как работает назальная вакцина от коронавируса
16 января, 18:34

Наводнение в столице Эквадора унесло жизни 11 человек

В результате наводнения, вызванного обильными осадками в столице Эквадора, погибли по меньшей мере 11 человек, передает РИА Новости. Сильный дождь затопил дорогу в эквадорской столице Кито, сообщает Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями.

"Количество погибших возросло до 11", – говорится в Twitter ведомства.

Местные власти также сообщили о 32 пострадавших. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков.
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