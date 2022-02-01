Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
Политика "открытых дверей" в документах НАТО нигде не прописана - Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев/
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин затронул вопросы расширения НАТО, ситуацию вокруг Украины и соблюдение ею минских договоренностей.
КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik.В документах НАТО нигде не прописана политика "открытых дверей", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как передает РИА Новости, российский лидер в этой связи подчеркнул, что США и альянс, таким образом, могут отказать Украине в принятии в военно-политический блок.
"Вот говорят: политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан", - подчеркнул Путин.
"Те же США, та же НАТО могут сказать, в том числе Украине: мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять потому, что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины", - добавил он.
"Сказали одно, сделали другое. Кинули и обманули"
Говоря о расширении НАТО, Владимир Путин напомнил, что обещание не продвигать альянс на восток в НАТО не выполнили.
"Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Прибалтики, - отметил Путин.- Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули".
Принципиальные российские озабоченности проигнорированы
Президент также заявил, что Россия внимательно анализирует ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.
"Внимательно анализируем полученный 26 января от США и НАТО письменный ответ. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными", - сказал он.
"Внимательно анализируем полученный 26 января от США и НАТО письменный ответ. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными", - сказал он.
Владимир Путин сообщил, что российская сторона внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.При этом Москва не увидела адекватного учета трех своих ключевых требований.
"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", - отметил президент.
Он выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено. Однако пока сложно говорить, каким оно будет.
"Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение, хотя оно ведь непростое - мы отдаем себе в этом отчет, но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов", - сказал Путин.
Россия хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины
Коснувшись ситуации вокруг Украины, Владимир Путин заявил, что Россия хочет избежать негативного развития событий.
"Если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьезному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России. И найти варианты решения этой проблемы", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании России, втягивая Москву в вооруженный конфликт.
"Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины - хотя может быть и думают об этом, но где-то на втором плане - но самая главная их задача - сдерживание развития России", - отметил президент.
Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США.
Отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, Путин попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса, начинает операцию в Крыму.
"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии - кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", - заявил Путин.
Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, "вопрос по которой закрыт".
"Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - добавил Путин.
Создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя
Владимир Путин также высказался относительно нежелания Украины соблюдать минские договоренности.
Теперь по поводу выполнения Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим заявления о том, что Украина хочет выполнять, нам все время ставит в вину, что мы не выполняем Минские соглашения и в то же время звучат публичные заявления о том, что, если Украина выполнит эти соглашения, то она развалится. А никто не думал о том, что, если она создаст такие угрозы для России, - она создает аналогичные угрозы для себя. Это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга.
В завершение президент России подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и России, и ЕС, и Украины. Однако, по мнению Владимира Путина, это возможно сделать, если вдумчиво и серьезно отнестись к предложенному Россией документу по гарантиям безопасности.