https://ru.sputnik.md/20220201/politika-otkrytykh-dverey-v-dokumentakh-nato-nigde-ne-propisana-putin-48499898.html

Политика "открытых дверей" в документах НАТО нигде не прописана - Путин

Политика "открытых дверей" в документах НАТО нигде не прописана - Путин

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин затронул вопросы расширения НАТО, ситуацию вокруг Украины и соблюдение ею минских договоренностей.

2022-02-01T21:25+0200

2022-02-01T21:25+0200

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нато

владимир путин

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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik.В документах НАТО нигде не прописана политика "открытых дверей", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Как передает РИА Новости, российский лидер в этой связи подчеркнул, что США и альянс, таким образом, могут отказать Украине в принятии в военно-политический блок."Те же США, та же НАТО могут сказать, в том числе Украине: мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять потому, что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины", - добавил он."Сказали одно, сделали другое. Кинули и обманули"Говоря о расширении НАТО, Владимир Путин напомнил, что обещание не продвигать альянс на восток в НАТО не выполнили."Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Прибалтики, - отметил Путин.- Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули".Принципиальные российские озабоченности проигнорированыПрезидент также заявил, что Россия внимательно анализирует ответы США и НАТО по гарантиям безопасности."Внимательно анализируем полученный 26 января от США и НАТО письменный ответ. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными", - сказал он.Владимир Путин сообщил, что российская сторона внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.При этом Москва не увидела адекватного учета трех своих ключевых требований.Он выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено. Однако пока сложно говорить, каким оно будет."Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение, хотя оно ведь непростое - мы отдаем себе в этом отчет, но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов", - сказал Путин.Россия хочет избежать негативного развития событий вокруг УкраиныКоснувшись ситуации вокруг Украины, Владимир Путин заявил, что Россия хочет избежать негативного развития событий.Он подчеркнул, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании России, втягивая Москву в вооруженный конфликт."Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины - хотя может быть и думают об этом, но где-то на втором плане - но самая главная их задача - сдерживание развития России", - отметил президент.Отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, Путин попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса, начинает операцию в Крыму."В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии - кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", - заявил Путин.Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, "вопрос по которой закрыт"."Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - добавил Путин.Создавая угрозы для России, Украина создает их и для себяВладимир Путин также высказался относительно нежелания Украины соблюдать минские договоренности.В завершение президент России подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и России, и ЕС, и Украины. Однако, по мнению Владимира Путина, это возможно сделать, если вдумчиво и серьезно отнестись к предложенному Россией документу по гарантиям безопасности.

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в мире, украина, нато, владимир путин