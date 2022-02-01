https://ru.sputnik.md/20220201/prezident-parlament-protsedura-konfiskatsii-aktivov-48486362.html

Президент предложила парламенту упростить процедуру конфискации активов

Президент предложила парламенту упростить процедуру конфискации активов

Инициатива должна устранить пробел в законодательстве, который позволяет коррупционерам уходить от наказания.

2022-02-01T13:58+0200

2022-02-01T13:58+0200

2022-02-01T14:09+0200

общество

майя санду

президент

парламент

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконных путем.По сообщению на официальной странице президента в Facebook, действующее законодательство необходимо усовершенствовать и устранить препятствия, которые затрудняют процедуру конфискации и дают преступникам возможность сохранить свое имущество через передачу его третьим лицам.Предложенный парламенту законопроект устраняет этот пробел, сообщает глава государства.Санду отметила, что намерена продолжать усилия по реформе правосудия.

https://ru.sputnik.md/20220124/korruptsia-sudebnaya-sistema-moldova-48282986.html

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майя санду, президент, парламент, в молдове, молдова