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Президент предложила парламенту упростить процедуру конфискации активов
Президент предложила парламенту упростить процедуру конфискации активов
Инициатива должна устранить пробел в законодательстве, который позволяет коррупционерам уходить от наказания.
2022-02-01T13:58+0200
2022-02-01T14:09+0200
общество
майя санду
президент
парламент
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконных путем.По сообщению на официальной странице президента в Facebook, действующее законодательство необходимо усовершенствовать и устранить препятствия, которые затрудняют процедуру конфискации и дают преступникам возможность сохранить свое имущество через передачу его третьим лицам.Предложенный парламенту законопроект устраняет этот пробел, сообщает глава государства.Санду отметила, что намерена продолжать усилия по реформе правосудия.
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майя санду, президент, парламент, в молдове, молдова

Президент предложила парламенту упростить процедуру конфискации активов

13:58 01.02.2022 (обновлено: 14:09 01.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЗдание администрации президента Молдовы
Здание администрации президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
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Новая инициатива президента Молдовы Майи Санду должна устранить пробел в законодательстве, который позволяет коррупционерам уходить от наказания.
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.
Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконных путем.
По сообщению на официальной странице президента в Facebook, действующее законодательство необходимо усовершенствовать и устранить препятствия, которые затрудняют процедуру конфискации и дают преступникам возможность сохранить свое имущество через передачу его третьим лицам.
Предложенный парламенту законопроект устраняет этот пробел, сообщает глава государства.
Санду отметила, что намерена продолжать усилия по реформе правосудия.
Уволить всех – поможет ли это искоренить коррупцию в судебной системе Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
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"Уволить всех" – поможет ли это искоренить коррупцию в судебной системе Молдовы
24 января, 21:13
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