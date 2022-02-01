https://ru.sputnik.md/20220201/prognoz-pogody-48468210.html
Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер
Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-01T07:00+0200
2022-02-01T07:00+0200
2022-02-01T11:00+0200
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, ночью без осадков, днем к вечеру местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –5 до 0.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от –1 до –3.До 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до –7 в ночные часы. Осадков не ожидается.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает память преподобного Макария Великого. Он родился в Египте в селении Птинапор около 301 года. В раннем возрасте по желанию родителей вступил в брак, но скоро овдовел. После смерти жены святой углубился в изучение Священного Писания и до конца дней своих отца и матери помогал им.Когда святому исполнилось 40 лет, он был рукоположен в сан священника и поставлен настоятелем иноков в Скитской пустыне.Преподобный Макарий дожил до 97 лет и скончался в 391 году в основанном им монастыре.На Руси этот день называли "Макар", "Макарий Великий", "Макар-весноуказчик", "Макар ясный", "Макаров день", "Макарьев день".Считалось, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и февраль. Отсюда и происходит название дня – "Макар-весноуказчик". Если погода была ясная, то и весна будет ранняя. Также верили, что если в этот день началась капель, то весна будет ранней. А вот если на Макария метель, то даже вся Масленица будет снежной и вьюжной. Если в этот день видели на небе много звезд, тоже верили, что зима не сдаст позиции еще долго.
https://ru.sputnik.md/20220117/it-dyavolschina-chto-ispugalo-prikhozhan-pravoslavnogo-khrama-48089891.html
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер
07:00 01.02.2022 (обновлено: 11:00 01.02.2022)
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью без осадков, днем к вечеру местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –5 до 0.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от –1 до –3.
До 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до –7 в ночные часы. Осадков не ожидается.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь отмечает память преподобного Макария Великого. Он родился в Египте в селении Птинапор около 301 года. В раннем возрасте по желанию родителей вступил в брак, но скоро овдовел. После смерти жены святой углубился в изучение Священного Писания и до конца дней своих отца и матери помогал им.
Когда святому исполнилось 40 лет, он был рукоположен в сан священника и поставлен настоятелем иноков в Скитской пустыне.
Преподобный Макарий дожил до 97 лет и скончался в 391 году в основанном им монастыре.
На Руси этот день называли "Макар", "Макарий Великий", "Макар-весноуказчик", "Макар ясный", "Макаров день", "Макарьев день".
Считалось, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и февраль. Отсюда и происходит название дня – "Макар-весноуказчик". Если погода была ясная, то и весна будет ранняя. Также верили, что если в этот день началась капель, то весна будет ранней. А вот если на Макария метель, то даже вся Масленица будет снежной и вьюжной. Если в этот день видели на небе много звезд, тоже верили, что зима не сдаст позиции еще долго.