https://ru.sputnik.md/20220201/prognoz-pogody-48468210.html

Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер

Самый точный прогноз погоды: вновь штормовой ветер

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2022-02-01T07:00+0200

2022-02-01T07:00+0200

2022-02-01T11:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого февраля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, ночью без осадков, днем к вечеру местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от –5 до 0.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 февраля: днем – от +3 до +5 , ночью – от –1 до –3.До 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до –7 в ночные часы. Осадков не ожидается.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает память преподобного Макария Великого. Он родился в Египте в селении Птинапор около 301 года. В раннем возрасте по желанию родителей вступил в брак, но скоро овдовел. После смерти жены святой углубился в изучение Священного Писания и до конца дней своих отца и матери помогал им.Когда святому исполнилось 40 лет, он был рукоположен в сан священника и поставлен настоятелем иноков в Скитской пустыне.Преподобный Макарий дожил до 97 лет и скончался в 391 году в основанном им монастыре.На Руси этот день называли "Макар", "Макарий Великий", "Макар-весноуказчик", "Макар ясный", "Макаров день", "Макарьев день".Считалось, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и февраль. Отсюда и происходит название дня – "Макар-весноуказчик". Если погода была ясная, то и весна будет ранняя. Также верили, что если в этот день началась капель, то весна будет ранней. А вот если на Макария метель, то даже вся Масленица будет снежной и вьюжной. Если в этот день видели на небе много звезд, тоже верили, что зима не сдаст позиции еще долго.

https://ru.sputnik.md/20220117/it-dyavolschina-chto-ispugalo-prikhozhan-pravoslavnogo-khrama-48089891.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, народные приметы