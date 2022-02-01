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https://ru.sputnik.md/20220201/punkty-testirovaniya-covid-19-kishinev-48487229.html
Пункты тестирования на COVID-19 в Кишиневе – все адреса
Пункты тестирования на COVID-19 в Кишиневе – все адреса
Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, все адреса, где можно сдать тест на коронавирус.
2022-02-01T14:27+0200
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инфографика
в молдове
молдова
палатки
тест
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В Кишиневе появились специально оборудованные палатки, где можно сдать бесплатный тест на COVID-19 по направлению семейного врача. В палатках работают врачи и медсестры муниципальных поликлиник. Находятся такие пункты возле учреждений первичной медицинской помощи.Палатки предоставили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям по запросу примэрии Кишинева, направленному в Министерство внутренних дел.Места сдачи теста оборудованы муниципальными медицинскими учреждениями в соответствии с передовой европейской практикой.
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в молдове, молдова, палатки, тест, инфографика

Пункты тестирования на COVID-19 в Кишиневе – все адреса

14:27 01.02.2022 (обновлено: 14:34 01.02.2022)
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Чтобы разгрузить поликлиники, в Кишиневе открыты дополнительные пункты тестирования на COVID в палатках. Все адреса пунктов тестирования – в инфографике Sputnik Молдова.
Пункты тестирования на COVID-19 в Кишиневе - Sputnik Молдова
Пункты тестирования на COVID-19 в Кишиневе (МОБ) - Sputnik Молдова
В Кишиневе появились специально оборудованные палатки, где можно сдать бесплатный тест на COVID-19 по направлению семейного врача.
В палатках работают врачи и медсестры муниципальных поликлиник. Находятся такие пункты возле учреждений первичной медицинской помощи.
Палатки предоставили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям по запросу примэрии Кишинева, направленному в Министерство внутренних дел.
Места сдачи теста оборудованы муниципальными медицинскими учреждениями в соответствии с передовой европейской практикой.
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