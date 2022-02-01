https://ru.sputnik.md/20220201/putin-vengriya---vazhnyy-partner-rossii-v-evrope-48496956.html

Путин: Венгрия – важный партнер России в Европе

Путин: Венгрия – важный партнер России в Европе

Премьер-министр посетил Москву с рабочим визитом, его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продлились пять часов.

2022-02-01T20:01+0200

2022-02-01T20:01+0200

2022-02-01T21:00+0200

россия

в мире

переговоры

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/01/48486952_0:388:2802:1964_1920x0_80_0_0_650cdc4821540ff0251070130fdb5819.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Венгрия – важный партнер России в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Как сообщает РИА Новости, на переговорах собеседники наметили обширные планы на перспективу.По его словам, встреча с венгерским премьером прошла "в традиционно конструктивной и деловой атмосфере". Собеседники смогли обсудить весь комплекс двустороннего взаимодействия, подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Будапешт в 2019 году.У Венгрии "проблем с газом не будет"Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа, заявил Владимир Путин. Президент России напомнил, что РФ и Венгрия в 2021 году перезаключили долгосрочные контракты на поставки газа на период до 2036 года. И если во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть проблемы с газом, то у Венгрии их не будет, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что в ходе переговоров с Виктором Орбаном связался с министрами в правительстве и с некоторыми главами крупнейших российских компаний, и практически на все поставленные Виктором Орбаном вопросы получен положительный ответ. "Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно внимательно посмотреть на баланс самой Российской Федерации после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на один миллиард объема газа – это для нас, не думаю, что будет какой-то большой проблемой. Мы понимаем вопросы, которые поставлены премьер-министром",- заверил Путин."Ответ РФ – положительный"Кроме взаимодействия в газовой сфере, Россия и Венгрия также реализуют крупный стратегический проект в сфере атомной энергетики. "Росатом" возводит два новых энергоблока на венгерской АЭС "Пакш", это позволит более чем вдвое увеличить мощность электростанции.Владимир Путин также сообщил, что на переговорах с премьером Венгрии обсуждался вопрос об увеличении количества авиарейсов из России в эту страну. Этот вопрос будет рассмотрен и в ближайшее время решен положительно, заявил президент.Венгрия также предложила расширить сотрудничество с Россией в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, ответ РФ – положительный, заявил президент России.Переговоры российского лидера и председателя венгерского правительства в Москве продлились почти пять часов.

https://ru.sputnik.md/20220201/gazovyy-dialog-rossii-s-italiey-i-vengriey-garantii-i-blagodarnost-48495625.html

венгрия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, переговоры, венгрия