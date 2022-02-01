https://ru.sputnik.md/20220201/rassledovanie-vecherinka-prokurorov-48480780.html
Началось расследование "удержания прокуроров" в ночном клубе Кишинева
Началось расследование "удержания прокуроров" в ночном клубе Кишинева
В инстанции изучат информацию о возможном удержании и вечеринке прокуроров в ночном клубе.
2022-02-01T10:53+0200
2022-02-01T10:53+0200
2022-02-01T10:56+0200
общество
в молдове
молдова
прокуратура
вечеринка
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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Прокуратура начала расследование по факту появившейся информации о нахождении нескольких прокуроров в одном столичном заведении и нарушении ограничений, установленных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. По данным Генпрокуратуры, расследование было начато в связи с появившейся информацией в прессе. Как отметили в ведомстве, журналистские материалы по случаю были отправлены в инспекцию, где проверят участие прокуроров в этом инциденте. Как уточнили в прокуратуре, дело расследует также полиция. Вечеринка прокуроровНапомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них - прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств. После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает. Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.Позднее глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов подтвердил на брифинге, что в одном из ночных клубов столицы было заперто более 100 человек и среди них были судьи и прокуроры.
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в молдове, молдова, прокуратура, вечеринка
Началось расследование "удержания прокуроров" в ночном клубе Кишинева
10:53 01.02.2022 (обновлено: 10:56 01.02.2022)
В инстанции изучат информацию о возможном удержании и вечеринке прокуроров в ночном клубе.
КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Прокуратура начала расследование по факту появившейся информации о нахождении нескольких прокуроров в одном столичном заведении и нарушении ограничений, установленных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
По данным Генпрокуратуры, расследование было начато в связи с появившейся информацией в прессе. Как отметили в ведомстве, журналистские материалы по случаю были отправлены в инспекцию, где проверят участие прокуроров в этом инциденте.
"Мы проинформируем общественность о принятых мерах и решении, предписанном Генпрокуратурой", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в прокуратуре, дело расследует также полиция.
Вечеринка прокуроров
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них - прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств.
После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.
Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.
Позднее глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов подтвердил на брифинге, что в одном из ночных клубов столицы было заперто более 100 человек и среди них были судьи и прокуроры.