https://ru.sputnik.md/20220201/rassledovanie-vecherinka-prokurorov-48480780.html

Началось расследование "удержания прокуроров" в ночном клубе Кишинева

Началось расследование "удержания прокуроров" в ночном клубе Кишинева

В инстанции изучат информацию о возможном удержании и вечеринке прокуроров в ночном клубе.

2022-02-01T10:53+0200

2022-02-01T10:53+0200

2022-02-01T10:56+0200

общество

в молдове

молдова

прокуратура

вечеринка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538643_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_65ec0d0f316b7e8b9ed310a79f5ea723.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Прокуратура начала расследование по факту появившейся информации о нахождении нескольких прокуроров в одном столичном заведении и нарушении ограничений, установленных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. По данным Генпрокуратуры, расследование было начато в связи с появившейся информацией в прессе. Как отметили в ведомстве, журналистские материалы по случаю были отправлены в инспекцию, где проверят участие прокуроров в этом инциденте. Как уточнили в прокуратуре, дело расследует также полиция. Вечеринка прокуроровНапомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них - прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств. После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает. Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.Позднее глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов подтвердил на брифинге, что в одном из ночных клубов столицы было заперто более 100 человек и среди них были судьи и прокуроры.

https://ru.sputnik.md/20220125/struktura-generalnoy-prokuratury-moldova-48312937.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, прокуратура, вечеринка