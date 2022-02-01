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Срок действия тестов на антиген для въезда в Испанию сокращен
Срок действия тестов на антиген для въезда в Испанию сокращен
Ведомство по здравоохранению Испании сообщило о принятом решении сократить до суток сроки действия тестов на антиген коронавируса для въезжающих в страну.
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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Срок действия тестов на антиген COVID-19 для въезда в Испанию сокращен до 24 часов, соответствующее решение Минздрав страны принял во вторник, передает РИА Новости.При этом срок действия ПЦР-тестов останется прежним: для въезда в страну тест нужно сделать за 72 часа до прибытия.За две недели в Испании было зарегистрировано 1,4 миллиона новых заражений коронавирусом (2,9 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 551 тысяча (1,2 тысячи на сто тысяч населения). За минувшие семь дней скончались 675 человек, которым был диагностирован COVID-19, c начала пандемии – 93,2 тысячи. Вакцинировано от COVID-19 свыше 90% населения Испании.
https://ru.sputnik.md/20220126/pomozhet-li-krasnoe-vino-pri-koronaviruse-otvet-onischenko-48328179.html
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в мире, испания

Срок действия тестов на антиген для въезда в Испанию сокращен

23:15 01.02.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Ведомство по здравоохранению Испании сообщило о принятом решении сократить до суток сроки действия антиген-тестов коронавируса для въезжающих в страну.
КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Срок действия тестов на антиген COVID-19 для въезда в Испанию сокращен до 24 часов, соответствующее решение Минздрав страны принял во вторник, передает РИА Новости.
"Начиная с сегодняшнего дня будут считаться действительными отрицательные результаты определения антигена на COVID-19, чьи пробы были получены за 24 часа до прибытия в Испанию", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.
При этом срок действия ПЦР-тестов останется прежним: для въезда в страну тест нужно сделать за 72 часа до прибытия.

За две недели в Испании было зарегистрировано 1,4 миллиона новых заражений коронавирусом (2,9 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 551 тысяча (1,2 тысячи на сто тысяч населения). За минувшие семь дней скончались 675 человек, которым был диагностирован COVID-19, c начала пандемии – 93,2 тысячи. Вакцинировано от COVID-19 свыше 90% населения Испании.
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