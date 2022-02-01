https://ru.sputnik.md/20220201/srok-deystviya-testov-na-antigen-dlya-vezda-v-ispaniyu-sokraschen-48491748.html

Срок действия тестов на антиген для въезда в Испанию сокращен

Срок действия тестов на антиген для въезда в Испанию сокращен

Ведомство по здравоохранению Испании сообщило о принятом решении сократить до суток сроки действия тестов на антиген коронавируса для въезжающих в страну.

2022-02-01T23:15+0200

2022-02-01T23:15+0200

2022-02-01T23:15+0200

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КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Срок действия тестов на антиген COVID-19 для въезда в Испанию сокращен до 24 часов, соответствующее решение Минздрав страны принял во вторник, передает РИА Новости.При этом срок действия ПЦР-тестов останется прежним: для въезда в страну тест нужно сделать за 72 часа до прибытия.За две недели в Испании было зарегистрировано 1,4 миллиона новых заражений коронавирусом (2,9 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 551 тысяча (1,2 тысячи на сто тысяч населения). За минувшие семь дней скончались 675 человек, которым был диагностирован COVID-19, c начала пандемии – 93,2 тысячи. Вакцинировано от COVID-19 свыше 90% населения Испании.

https://ru.sputnik.md/20220126/pomozhet-li-krasnoe-vino-pri-koronaviruse-otvet-onischenko-48328179.html

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