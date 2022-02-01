Коронавирус
Срок действия тестов на антиген для въезда в Испанию сокращен
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
© Sputnik / Павел Бедняков/
Ведомство по здравоохранению Испании сообщило о принятом решении сократить до суток сроки действия антиген-тестов коронавируса для въезжающих в страну.
КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Срок действия тестов на антиген COVID-19 для въезда в Испанию сокращен до 24 часов, соответствующее решение Минздрав страны принял во вторник, передает РИА Новости.
"Начиная с сегодняшнего дня будут считаться действительными отрицательные результаты определения антигена на COVID-19, чьи пробы были получены за 24 часа до прибытия в Испанию", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.
При этом срок действия ПЦР-тестов останется прежним: для въезда в страну тест нужно сделать за 72 часа до прибытия.
За две недели в Испании было зарегистрировано 1,4 миллиона новых заражений коронавирусом (2,9 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 551 тысяча (1,2 тысячи на сто тысяч населения). За минувшие семь дней скончались 675 человек, которым был диагностирован COVID-19, c начала пандемии – 93,2 тысячи. Вакцинировано от COVID-19 свыше 90% населения Испании.
За две недели в Испании было зарегистрировано 1,4 миллиона новых заражений коронавирусом (2,9 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 551 тысяча (1,2 тысячи на сто тысяч населения). За минувшие семь дней скончались 675 человек, которым был диагностирован COVID-19, c начала пандемии – 93,2 тысячи. Вакцинировано от COVID-19 свыше 90% населения Испании.