https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html
Что такое "стелс-омикрон" и каковы его симптомы
Что такое "стелс-омикрон" и каковы его симптомы
Новая разновидность штамма коронавируса "омикрон" выявлена в Великобритании. 01.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-01T13:30+0200
2022-02-01T13:30+0200
2022-02-01T13:30+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ученые выявили новую версию штамма коронавируса "омикрон", который распространяется быстрее изначального варианта. Новую разновидность неофициально назвали "стелс-омикроном" (скрытым, невидимым), сообщает британская Express. Такое название он получил из-за того, что эффективно маскируется под своего предшественника – уже широко известный штамм "омикрон".Новая разновидность признана суб-штаммом "омикрона" (B.1.1.529) и официально называется BA.2. Предположительно она появилась в Великобритании и сейчас быстро распространяется. Так, 28 января Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что BA.2 на 30% более заразен, чем его предшественник. Тем не менее UKHSA классифицировало BA.2 как "расследуемый вариант", что на уровень ниже "варианта, вызывающего озабоченность", которым является "омикрон".Сообщается, что "стелс-омикрон" BA.2 из-за быстрых темпов распространения уже стал доминирующим в Дании. Всего он выявлен в более чем 40 странах, включая Индию, некоторые районы Европы, Южную Африку, Австралию и США.Поскольку BA.2 является суб-штаммом варианта "омикрон", его симптомы в основном схожи с проявлениями предшественника. К ним относят:Ученые пока не торопятся делать прогнозы об опасности новой разновидности "омикрона", поскольку данных, способных подтвердить или опровергнуть ее, пока недостаточно. Исследования нового варианта продолжаются.Штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021 года. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. В Молдове впервые "омикрон" выявили 11 января.
https://ru.sputnik.md/20220131/rumyniya-tsvetovoy-kod-karantin-48466553.html
https://ru.sputnik.md/20220130/kto-naibolee-uyazvim-pered-omikronom-48438583.html
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в мире
Что такое "стелс-омикрон" и каковы его симптомы
Новая разновидность штамма коронавируса "омикрон" выявлена в Великобритании.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ученые выявили новую версию штамма коронавируса "омикрон", который распространяется быстрее изначального варианта. Новую разновидность неофициально назвали "стелс-омикроном" (скрытым, невидимым), сообщает британская Express. Такое название он получил из-за того, что эффективно маскируется под своего предшественника – уже широко известный штамм "омикрон".
Новая разновидность признана суб-штаммом "омикрона" (B.1.1.529) и официально называется BA.2. Предположительно она появилась в Великобритании и сейчас быстро распространяется.
Так, 28 января Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что BA.2 на 30% более заразен, чем его предшественник. Тем не менее UKHSA классифицировало BA.2 как "расследуемый вариант", что на уровень ниже "варианта, вызывающего озабоченность", которым является "омикрон".
Сообщается, что "стелс-омикрон" BA.2 из-за быстрых темпов распространения уже стал доминирующим в Дании. Всего он выявлен в более чем 40 странах, включая Индию, некоторые районы Европы, Южную Африку, Австралию и США.
Поскольку BA.2 является суб-штаммом варианта "омикрон", его симптомы в основном схожи с проявлениями предшественника. К ним относят:
насморк или заложенный нос
одышка или затрудненное дыхание
потеря чувства вкуса или запаха
Ученые пока не торопятся делать прогнозы об опасности новой разновидности "омикрона", поскольку данных, способных подтвердить или опровергнуть ее, пока недостаточно. Исследования нового варианта продолжаются.
Штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021 года. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. В Молдове впервые "омикрон" выявили
11 января.