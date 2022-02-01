https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html

Что такое "стелс-омикрон" и каковы его симптомы

Что такое "стелс-омикрон" и каковы его симптомы

Новая разновидность штамма коронавируса "омикрон" выявлена в Великобритании. 01.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-01T13:30+0200

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2022-02-01T13:30+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Ученые выявили новую версию штамма коронавируса "омикрон", который распространяется быстрее изначального варианта. Новую разновидность неофициально назвали "стелс-омикроном" (скрытым, невидимым), сообщает британская Express. Такое название он получил из-за того, что эффективно маскируется под своего предшественника – уже широко известный штамм "омикрон".Новая разновидность признана суб-штаммом "омикрона" (B.1.1.529) и официально называется BA.2. Предположительно она появилась в Великобритании и сейчас быстро распространяется. Так, 28 января Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что BA.2 на 30% более заразен, чем его предшественник. Тем не менее UKHSA классифицировало BA.2 как "расследуемый вариант", что на уровень ниже "варианта, вызывающего озабоченность", которым является "омикрон".Сообщается, что "стелс-омикрон" BA.2 из-за быстрых темпов распространения уже стал доминирующим в Дании. Всего он выявлен в более чем 40 странах, включая Индию, некоторые районы Европы, Южную Африку, Австралию и США.Поскольку BA.2 является суб-штаммом варианта "омикрон", его симптомы в основном схожи с проявлениями предшественника. К ним относят:Ученые пока не торопятся делать прогнозы об опасности новой разновидности "омикрона", поскольку данных, способных подтвердить или опровергнуть ее, пока недостаточно. Исследования нового варианта продолжаются.Штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021 года. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. В Молдове впервые "омикрон" выявили 11 января.

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