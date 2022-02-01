https://ru.sputnik.md/20220201/stremous-zoloto-olimpiada-koronavirus-48493819.html

Стремоус – о золоте, страхе перед Олимпиадой и коронавирусе

Стремоус – о золоте, страхе перед Олимпиадой и коронавирусе

Чемпионка Европы Алина Стремоус рассказала Sputnik о том, как ей удалось выиграть свое первое золото в Германии, почему она перешла в сборную Молдовы, чего ждет от Олимпиады в Пекине и страхе перед антиковидными мерами.

2022-02-01T17:54+0200

2022-02-01T17:54+0200

2022-02-01T19:04+0200

олимпиада в пекине-2022

россия

молдова

биатлон

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/01/48493442_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e007f43c410298e1adc561b16bccec3.jpg

Победа на чемпионате Европы по биатлону в Арбере стала для Молдовы первой за 14 лет в этом виде спорта. Да и для обладательницы золота Алины Стремоус, представляющей нашу страну на международных соревнованиях, награда высшей пробы оказалась приятным сюрпризом. Об этом спортсменка заявила в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik.Уроженка Вологодской области, которая в начале 2020 года стала выступать под молдавским флагом, в сложных погодных условиях допустила четыре промаха на огневых рубежах, но с комфортным отрывом финишировала первой в гонке преследования на континентальном первенстве, которое проходило с 26 по 30 января. Серебро выиграла представительница Германии Янина Хеттих (+17,7 секунды, 5 промахов), а бронза досталась Дженни Энодд из Норвегии (+ 26,8 секунды, 4 промаха)."На последний рубеж мы пришли с большим отставанием от первой и второй спортсменки. Там было порядка 40 секунд, но так получилось, что немка, которая первой стояла на рубеже, промазала три раза. Мы с норвежкой, с которой вместе заходили на стрельбище, начали работать и увидели это. Потом я поняла, что норвежка точно уйдет на два штрафных круга, и стала быстрее стрелять. У меня получилось закрыть все мишени, кроме одной. Это помогло выиграть", – рассказала Стремоус.В какой-то степени, отметила спортсменка, ей пришлось рисковать.В последний раз на высшую ступень пьедестала почета еще в 2008 году от Молдовы поднималась уроженка Смоленска Наталья Левченкова – в индивидуальной гонке на 20 километров. Но для нее эта награда стала единственной, а вот Стремоус смогла выиграть еще и серебро в индивидуалке, дистанция которой теперь составляет 15 километров."Если честно, не могу сказать, что превзошла ее по результатам, потому что у нее тоже было золото чемпионата Европы. Единственное, наверное, что есть и серебро в той гонке, в которой она в свое время взяла золото. В целом это достаточно хороший результат для сборной Молдовы. Мы к этому стремились, шли, работали, чтобы показывать результаты и достойно представлять нашу страну на международном уровне", – сказала Стремоус.Биатлонистка отметила, что с победой ее поздравили не только соперницы по трассе, но и многие тренеры. "Все сказали, что последний рубеж в моем исполнении был достаточно крутым", – подчеркнула спортсменка.О текущем самочувствииСтреляющая лыжница рассказала, что после континентального первенства, которое прошло за неделю до старта зимних Олимпийских игр в Пекине, накопилась небольшая усталость."Но в принципе, это есть в плане подготовки – пройти эти старты, пробежать, продышаться, почувствовать соперничество, конкуренцию, чтобы подойти к Олимпиаде в оптимальной форме и показать там тоже хорошие результаты", – поделилась Стремоус.О решении выступать за МолдовуСтремоус рассказала и о том, почему два года назад она приняла решение выступать за сборную Молдовы."Наверное, до сих пор не осознаю, как это произошло. Это было, скорее, спонтанным решением. Здесь предоставляли все возможности, которые могут способствовать реализации потенциала и достижения хороших результатов на международной арене. Это не только сборы, инвентарь, экипировка, хороший тренировочный процесс, но и возможность выступать на международных стартах. И это, наверное, меня очень зацепило. Захотелось попробовать", – сказала собеседница.Сейчас спортсменка не жалеет, что на крупных международных стартах представляет именно Молдову."Если бы я осталась в России, то, как минимум, не была бы тем, кем сейчас являюсь. Думаю, что все к лучшему делается, в любом случае. Что попробовала использовать этот шанс – совершенно не жалею", – добавила Стремоус.Она обратила внимание и на вклад тренеров и федерации в ее успех.Олимпиада в Пекине: цели и задачиНа Олимпиаде в Пекине, судя по последним результатам, Стремоус будет лидером молдавской биатлонной сборной, куда, кроме нее, вошли Алла Гиленко, Максим Макаров и Михаил Усов.Молдавские спортсмены готовятся к зимней Олимпиаде>>>Чемпионка Европы отметила, что пока не ставит перед собой глобальных целей на Олимпиаду, но готовится хорошо работать."Просто сделать правильную работу на рубеже и на трассе. Думаю, что все это в совокупности должно принести хороший результат", – подчеркнула биатлонистка.Что готовит ПекинСпортсменка отметила, что пока у нее не было возможности познакомиться с олимпийской трассой."Мы первый раз там будем выступать. Единственное, что где-то в начале сезона Международный союз биатлонистов делал рассылку, и каждый спортсмен получил информацию по Олимпиаде – трасса, фото и видео. Можно было посмотреть и немного узнать о площадке. Там указаны профиль трасс и еще некоторые данные", – пояснила Стремоус.Но то, что она пока не смогла почувствовать пекинский снег и выяснить, какие участки самые коварные и какой обычно ветер на стрельбище, не страшит биатлонистку."Почему она должна пугать? Это такая же трасса, как и на этапах Кубка мира. Ничего необычного, думаю, там не будет. Такие же подъемы, спуски, снег", – отметила спортсменка.О фаворитах на ОИ-2022Ответила спортсменка и на вопрос о том, кто может завоевать медали Олимпийских игр на биатлонной трассе в Пекине."Думаю, особо ничего необычного не произойдет. Стандартно – все те, кто в Кубке мира бежал и был в топе, они, скорее всего, и будут лидерами. Они же тоже работали, подводили форму к этим стартам. В отличие от нас, они целенаправленно проводили сборы, а какие-то соревнования пропускали. Поэтому, думаю, что у них может быть лучшая форма как раз там, на Олимпиаде", – пояснила спортсменка.Меры предосторожности из-за COVID-19По словам Стремоус, ее немного пугают антикоронавирусные меры на Олимпийских играх в Пекине."Есть немного такое. Самое главное сейчас – долететь в Пекин. Очень сложно в плане организации – нужно ежедневно вести дневник самочувствия, заполнять кучу документов по антикороновирусным мерам, ПЦР-тесты, вакцинация – все это очень тяжело запомнить и сделать правильно", – сказала Стремоус.Она отметила, что иногда все эти процедуры приходится переделывать не один раз.А еще спортсменка посетовала, что в нынешних условиях пандемии выступление на зимней Олимпиаде может оказаться лотереей. Ведь не исключено, что те, кто лучше готов, могут сдать положительный тест на коронавирус и окажутся в изоляции. Тогда шанс подняться высоко выпадет даже темным лошадкам.Молдову на Играх в Пекине представят пятеро спортсменов: саночница Дойна Дескалуй, а также четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Михаил Усов. Знаменосцем на церемонии открытия будет Дескалуй.

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

россия, молдова, биатлон, спорт, видео