https://ru.sputnik.md/20220201/toplivo-dorozhaet-kak-menyalis-tseny-benzin-dizel-moldova-48496629.html

Топливо дорожает: как менялись цены на бензин и "дизель" в Молдове

Топливо дорожает: как менялись цены на бензин и "дизель" в Молдове

Как менялись цены на топливо в Молдове с сентября 2021 года по февраль 2022-го, смотрите в инфографике Sputnik.

2022-02-01T19:27+0200

2022-02-01T19:27+0200

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инфографика

молдова

цены на топливо

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в молдове

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В Молдове продолжается рост цен на горючее. С сентября прошлого года по февраль нынешнего бензин подорожал чуть больше, чем на три лея, дизтопливо – чуть ли не на четыре лея.Максимальный рост был зафиксирован именно в январе 2022-го. Так, цена на бензин выросла с 20,70 лея до 23,09, а дизтопливо – с 16,27 до 20,04 лея.В конце января этого года Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало объяснение по поводу постоянного роста цен на топливо.Так, на прошлой неделе цена на нефть марки Brent преодолела порог в 90 долларов за баррель, тем самым продолжив рост, начавшийся в конце прошлого года.По данным НАРЭ, та же тенденция сохраняется и для котировок Platts на бензин и дизельное топливо, которые сейчас торгуются по ценам, превышающим 840 долларов за тонну и 770 долларов за тонну соответственно, что представляет собой самый высокий уровень за последние 7 лет.По данным агентства, цены точно отражают ситуацию на международном рынке как в период роста, так и в период падения котировок, исключая любую возможность вмешательства нефтяных компаний в этот процесс путем возможного необоснованного повышения.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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