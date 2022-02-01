https://ru.sputnik.md/20220201/u-premera-natali-gavrilitsy--covid-19-48501261.html

У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19

У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19

Глава правительства Молдовы Гаврилица сообщила в Facebook, что тест на коронавирус дал позитивный результат.

2022-02-01T20:33+0200

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коронавирус

премьер

в молдове

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица заразилась коронавирусом. Она сдала ПЦР-тест, который оказался положительным. Об этом сама председатель правительства сообщила во вторник на своей официальной странице в соцсети.Она призвала жителей Молдовы беречь свое здоровье и здоровье близких.На среду назначено заседание правительства, которое уже несколько недель проходит в режиме онлайн из-за роста заболеваемости COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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премьер, в молдове, наталья гаврилица