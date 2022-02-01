https://ru.sputnik.md/20220201/u-premera-natali-gavrilitsy--covid-19-48501261.html
У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19
У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19
Глава правительства Молдовы Гаврилица сообщила в Facebook, что тест на коронавирус дал позитивный результат.
2022-02-01T20:33+0200
2022-02-01T20:33+0200
2022-02-01T20:46+0200
коронавирус
премьер
в молдове
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица заразилась коронавирусом. Она сдала ПЦР-тест, который оказался положительным. Об этом сама председатель правительства сообщила во вторник на своей официальной странице в соцсети.Она призвала жителей Молдовы беречь свое здоровье и здоровье близких.На среду назначено заседание правительства, которое уже несколько недель проходит в режиме онлайн из-за роста заболеваемости COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html
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премьер, в молдове, наталья гаврилица
У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19
20:33 01.02.2022 (обновлено: 20:46 01.02.2022)
Глава правительства сообщила в Facebook, что тест на коронавирус дал позитивный результат.
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица заразилась коронавирусом. Она сдала ПЦР-тест, который оказался положительным. Об этом сама председатель правительства сообщила во вторник на своей официальной странице в соцсети.
"В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома, по интернету", — сообщила Гаврилица.
Она призвала жителей Молдовы беречь свое здоровье и здоровье близких.
На среду назначено заседание правительства, которое уже несколько недель проходит в режиме онлайн из-за роста заболеваемости COVID-19.