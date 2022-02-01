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У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19
У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19
Глава правительства Молдовы Гаврилица сообщила в Facebook, что тест на коронавирус дал позитивный результат.
2022-02-01T20:33+0200
2022-02-01T20:46+0200
коронавирус
премьер
в молдове
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица заразилась коронавирусом. Она сдала ПЦР-тест, который оказался положительным. Об этом сама председатель правительства сообщила во вторник на своей официальной странице в соцсети.Она призвала жителей Молдовы беречь свое здоровье и здоровье близких.На среду назначено заседание правительства, которое уже несколько недель проходит в режиме онлайн из-за роста заболеваемости COVID-19.
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премьер, в молдове, наталья гаврилица

У премьера Натальи Гаврилицы — COVID-19

20:33 01.02.2022 (обновлено: 20:46 01.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава правительства сообщила в Facebook, что тест на коронавирус дал позитивный результат.
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица заразилась коронавирусом. Она сдала ПЦР-тест, который оказался положительным. Об этом сама председатель правительства сообщила во вторник на своей официальной странице в соцсети.
"В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома, по интернету", — сообщила Гаврилица.
Она призвала жителей Молдовы беречь свое здоровье и здоровье близких.
На среду назначено заседание правительства, которое уже несколько недель проходит в режиме онлайн из-за роста заболеваемости COVID-19.
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