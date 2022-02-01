https://ru.sputnik.md/20220201/v-pravitelstve-obyavili-razmer-novykh-kompensatsiy-na-gaz-48495842.html
В правительстве объявили размер новых компенсаций на газ
В правительстве объявили размер новых компенсаций на газ
Государство компенсирует повышение тарифа на газ до 150 м3 бытовым потребителям и до 500 м3 небытовым потребителям.
2022-02-01T18:31+0200
2022-02-01T18:31+0200
2022-02-01T18:57+0200
компенсации
тариф на газ
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Цена за первые 150 кубометров газа для бытовых потребителей останется неизменной. За первые 50 кубометров жители Молдовы по-прежнему будут платить из расчета 6,8 лея за куб, за следующие 100 кубометров – 7,9 лея. Для небытовых потребителей компенсировать будут первые 500 кубометров газа и только разницу между тарифами на газ в декабре и январе.Такое решение приняла 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям.Таким образом, правительство компенсирует для бытовых потребителей 79,8% разницы, возникшей в результате повышения цены за первые 50 кубометров газа, а за следующие 100 кубометров – 69,5% разницы в тарифах. Так что цена, которую платит пользователь, останется на уровне 6,8 лея за первые 50 кубометров и, соответственно 7,9 лея – за следующие 100 кубометров.Для небытовых потребителей, физических или юридических лиц, которые покупают природный газ у поставщиков для целей, отличных от их собственных бытовых нужд, за исключением государственных органов и учреждений, правительство компенсирует для первых 500 кубометров потребленного энергоносителя 100% от разницы между тарифом в январе и соответствующей ценой в декабре 2021 года.Государственная поддержка будет оказываться задним числом, начиная с 1 января 2022 года, и распространится также на февраль и март текущего года, обещают в правительстве.Чтобы компенсировать разницу в цене для небытовых потребителей после последнего повышения тарифов на природный газ, из Государственного интервенционного фонда будет выделено 60 миллионов леев.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.
https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html
https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html
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компенсации, тариф на газ, в молдове
В правительстве объявили размер новых компенсаций на газ
18:31 01.02.2022 (обновлено: 18:57 01.02.2022)
Государство компенсирует повышение тарифа на газ в объеме до 150 кубометров бытовым и до 500 кубометров – небытовым потребителям.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Цена за первые 150 кубометров газа для бытовых потребителей останется неизменной. За первые 50 кубометров жители Молдовы по-прежнему будут платить из расчета 6,8 лея за куб, за следующие 100 кубометров – 7,9 лея. Для небытовых потребителей компенсировать будут первые 500 кубометров газа и только разницу между тарифами на газ в декабре и январе.
Такое решение приняла 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, правительство компенсирует для бытовых потребителей 79,8% разницы, возникшей в результате повышения цены за первые 50 кубометров газа, а за следующие 100 кубометров – 69,5% разницы в тарифах. Так что цена, которую платит пользователь, останется на уровне 6,8 лея за первые 50 кубометров и, соответственно 7,9 лея – за следующие 100 кубометров.
Для небытовых потребителей, физических или юридических лиц, которые покупают природный газ у поставщиков для целей, отличных от их собственных бытовых нужд, за исключением государственных органов и учреждений, правительство компенсирует для первых 500 кубометров потребленного энергоносителя 100% от разницы между тарифом в январе и соответствующей ценой в декабре 2021 года.
"Порядок компенсации будет аналогичен порядку для бытовых потребителей. В счетах-фактурах, выставляемых поставщиками, отдельно указывается общая сумма за оказанные услуги, сумма компенсации и сумма, подлежащая уплате каждым потребителем после перерасчета", – говорится в сообщении правительства.
Государственная поддержка будет оказываться задним числом, начиная с 1 января 2022 года, и распространится также на февраль и март текущего года, обещают в правительстве.
Чтобы компенсировать разницу в цене для небытовых потребителей после последнего повышения тарифов на природный газ, из Государственного интервенционного фонда будет выделено 60 миллионов леев.
Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.
Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.
Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.
Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.