https://ru.sputnik.md/20220201/v-pravitelstve-obyavili-razmer-novykh-kompensatsiy-na-gaz-48495842.html

В правительстве объявили размер новых компенсаций на газ

В правительстве объявили размер новых компенсаций на газ

Государство компенсирует повышение тарифа на газ до 150 м3 бытовым потребителям и до 500 м3 небытовым потребителям.

2022-02-01T18:31+0200

2022-02-01T18:31+0200

2022-02-01T18:57+0200

компенсации

тариф на газ

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Цена за первые 150 кубометров газа для бытовых потребителей останется неизменной. За первые 50 кубометров жители Молдовы по-прежнему будут платить из расчета 6,8 лея за куб, за следующие 100 кубометров – 7,9 лея. Для небытовых потребителей компенсировать будут первые 500 кубометров газа и только разницу между тарифами на газ в декабре и январе.Такое решение приняла 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям.Таким образом, правительство компенсирует для бытовых потребителей 79,8% разницы, возникшей в результате повышения цены за первые 50 кубометров газа, а за следующие 100 кубометров – 69,5% разницы в тарифах. Так что цена, которую платит пользователь, останется на уровне 6,8 лея за первые 50 кубометров и, соответственно 7,9 лея – за следующие 100 кубометров.Для небытовых потребителей, физических или юридических лиц, которые покупают природный газ у поставщиков для целей, отличных от их собственных бытовых нужд, за исключением государственных органов и учреждений, правительство компенсирует для первых 500 кубометров потребленного энергоносителя 100% от разницы между тарифом в январе и соответствующей ценой в декабре 2021 года.Государственная поддержка будет оказываться задним числом, начиная с 1 января 2022 года, и распространится также на февраль и март текущего года, обещают в правительстве.Чтобы компенсировать разницу в цене для небытовых потребителей после последнего повышения тарифов на природный газ, из Государственного интервенционного фонда будет выделено 60 миллионов леев.Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.

https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html

https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

компенсации, тариф на газ, в молдове