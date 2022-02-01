https://ru.sputnik.md/20220201/volna-solnechnoy-plazmy-48488713.html

Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля

Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля

Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня

2022-02-01T15:05+0200

2022-02-01T15:05+0200

2022-02-01T15:12+0200

солнце

магнитная буря

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/09/32813655_0:112:1201:787_1920x0_80_0_0_84dd745118d23da0b6cc0db639ecdf36.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщает РИА Новости.Выброс солнечного вещества произошел 30 января, он был направлен в сторону Земли продолжался более четырех часов. Он был отнесен к вспышкам средней силы класса М .Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром в среду, в течение второго и третьего февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html

солнце

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

солнце, магнитная буря