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Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля
Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля
Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня
2022-02-01T15:05+0200
2022-02-01T15:05+0200
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магнитная буря
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КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщает РИА Новости.Выброс солнечного вещества произошел 30 января, он был направлен в сторону Земли продолжался более четырех часов. Он был отнесен к вспышкам средней силы класса М .Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром в среду, в течение второго и третьего февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html
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солнце, магнитная буря
Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля
15:05 01.02.2022 (обновлено: 15:12 01.02.2022)
Специалисты прогнозируют магнитные бури среднего уровня, которые продлятся два дня.
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik.
Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщает РИА Новости
.
Выброс солнечного вещества произошел 30 января, он был направлен в сторону Земли продолжался более четырех часов. Он был отнесен к вспышкам средней силы класса М .
Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром в среду, в течение второго и третьего февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.
При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.