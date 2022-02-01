Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220201/volna-solnechnoy-plazmy-48488713.html
Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля
Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля
Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня
2022-02-01T15:05+0200
2022-02-01T15:12+0200
солнце
магнитная буря
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/09/32813655_0:112:1201:787_1920x0_80_0_0_84dd745118d23da0b6cc0db639ecdf36.jpg
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщает РИА Новости.Выброс солнечного вещества произошел 30 января, он был направлен в сторону Земли продолжался более четырех часов. Он был отнесен к вспышкам средней силы класса М .Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром в среду, в течение второго и третьего февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html
солнце
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/09/32813655_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_93c5ec205013ecacfd55172ab7a87426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
солнце, магнитная буря

Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля

15:05 01.02.2022 (обновлено: 15:12 01.02.2022)
© Photo : Facebook / Laboratory of Solar X-ray AstronomyВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© Photo : Facebook / Laboratory of Solar X-ray Astronomy
Подписаться на
Специалисты прогнозируют магнитные бури среднего уровня, которые продлятся два дня.
КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Связанные с солнечными вспышками магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщает РИА Новости.
Выброс солнечного вещества произошел 30 января, он был направлен в сторону Земли продолжался более четырех часов. Он был отнесен к вспышкам средней силы класса М .
Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром в среду, в течение второго и третьего февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.
При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Северное сияние в Лапландии - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
Фото
Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран
18 января, 23:18
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский