https://ru.sputnik.md/20220201/vostochnyy-goroskop-2022-komu-povezet-v-god-tigra-48459404.html

Восточный гороскоп-2022: кому повезет в год Тигра

Восточный гороскоп-2022: кому повезет в год Тигра

Что ждет Крысу, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змею, Лошадь, Овцу, Обезьяну, Петуха, Собаку, Свинью в год Тигра 2022 – все знаки.

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Год Черного (Голубого) Водяного Тигра наступает 1 февраля 2022 года - в день второго новолуния после Дня зимнего солнцестояния. Астрологи говорят, что водная стихия сулит благосклонность к творчеству и искусству. Год хорошо подходит для создания семьи, рождения детей. Важная особенность Тигра в том, что он очень трудолюбив и не любит трутней и лентяев. По древнекитайской мифологии, пять тигров защищают от сил хаоса весь мир! На Западе царит Белый Тигр, на Востоке - синий, на Севере - Черный, а на Юге - красный. Пятый, Желтый Тигр, охраняет и бережет сам Китай.Что же ждет каждое из 12 животных - символов восточного гороскопа в новом году Тигра? КРЫСАНа что действительно нужно обратить внимание, так это на карьерный рост. Пожалуй, именно в этой сфере Крысам в год Тигра повезет. Новые проекты, смена работы на более денежную, резкий подъем по карьерной лестнице: все это и многое другое будет получаться в 2022-м. Кстати, совсем не помешает обучение для повышения квалификации. Однако не расходуйте силы понапрасну: здоровье может и подвести. Но произойдет это, если Крысы оставят без внимания вопросы профилактики и своевременное медицинское обследование. Лучше предотвратить, чем лечить – таков медицинский девиз Крыс в новом году.Что касается личной жизни, то здесь никаких особых сенсаций восточный гороскоп не сулит. Порой отсутствие событий – это лучшее событие. А вот с путешествиями в год Тигра у Крыс все сложится хорошо: пакуйте чемоданы, как только будет свободное время, и - в путь. Но только туда, где уже бывали, и где понравилось.С деньгами в год Тигра шутить не стоит: гуляем, но исключительно на свои. От кредитов Крысе нужно держаться подальше.Знаменитости, рожденные в год Крысы: Принц Чарльз, Джордж Буш, Гвинет Пэлтроу, Эминем, Джуд Лоу, Камерон Диаз, Скарлетт Йоханссон, Алена Бабенко.БЫКЖдите финансовых перемен к лучшему. Во всяком случае, в начале года Тигр явно намерен одарить Быка, но с условием, что тот не будет тратить все, что так легко идет в руки. Подготовьте себе небольшой запас на конец года, потому что очень велики шансы, что деньги вам понадобятся. А вот заработать больше, чем ожидает Бык, он сможет благодаря не только своим умениям, но и определенной доле везения. Карьерные вопросы пойдут в гору, если вы не будете бояться перемен и не делать шаг назад, когда требуется движение вперед. Опасно почивать на лаврах: конкуренты не дремлют. Засучите рукава, и все, что вы умеете, превратится в ощутимые финансовые блага.Чтобы быть здоровым в год Тигра, Быкам нужно серьезно задуматься о рационе питания. Уделите, наконец, внимание здоровым экопродуктам. Следите за состоянием сердца и сосудов. Быть здоровым вам потребуется еще и потому, что в 2022-м велика вероятность удачно устроить свою личную жизнь. Но под лежачий камень вода не течет, так что, уважаемые Быки, не сидите сложа руки и действуйте. Возможно, любовь всей жизни встретится вам на отдыхе – во время летнего отпуска, например.Знаменитости, рожденные в год Быка: Джек Николсон, Сергей Безруков, Джейн Фонда, Елизавета Боярская, Дастин Хоффман, Кира Найтли, Эдриан Броуди, Мерил Стрип, Данила Козловский, Энтони Хопкинс, Эдди Мэрфи.ТИГРХозяин 2022 года не сможет обойтись без любовных приключений. И они, пожалуй, станут самым ярким впечатлением от будущих 12 месяцев. Семейным людям, кстати, от чрезмерного внимания со стороны может стать неуютно: не допускайте ссор. А вот одинокие Тигры пустятся во все тяжкие. Китайский гороскоп обещает вам партнеров на любой вкус и темперамент. Однако такие эмоциональные качели могут навредить здоровью, которое в год Тигра крепким никак не назовешь. Укрепляйте иммунитет, не допускайте травм, будьте осторожны за рулем. Звезды не советуют Тиграм экстремальный отдых в 2022 году: лучше отдать предпочтение спокойным, проверенным маршрутам.Что касается финансов и карьеры, то рассчитывать на благосклонность Фортуны Тиграм не приходится: упорный труд, средний достаток и минимум возможностей карьерного роста. Не отчаивайтесь, концентрация на текущих задачах и серьезное отношение к делу не останутся незамеченными ни начальством, ни судьбой.Знаменитости, рожденные в год Тигра: Адриано Челентано, Том Круз, Леди Гага, Леонардо Ди Каприо, Деми Мур, Роберт Паттинсон, Виктория Бекхэм, Игорь Акинфеев, Дмитрий Монатик, Алена Винницкая, Дмитрий Губерниев.КРОЛИК (КОТ)Учеба и труд все перетрут – девиз Кроликов в год Тигра. Старания не пропадут даром, но без них никаких финансовых или карьерных бонусов не будет. События в 2022 году будут происходить так быстро, что Кроликам останется только удивляться. Но у такой скорости есть плюсы: знакомств, деловых и личных контактов, новых людей будет так много, как никогда ранее. И все это - только на пользу. Кстати, среди новых знакомств может оказаться человек, который сыграет важнейшую роль в жизни Кроликов на много лет вперед. Неважно, будет это специалист или эксперт в сфере вашей профессии, либо партнер, с которым захочется больше не расставаться. Не пропустите! Такие встречи бывают в судьбе крайне редко.Полагайтесь на опыт, знания и интуицию, и это удачно капитализируется. Год Тигра принесет Кролику и признание, и денежное вознаграждение. Только не забывайте о здоровье: профилактика, диета, спорт.Обязательно запланируйте себе полноценный отпуск. Отправляйтесь к солнцу, морю. Если потянет в горы, не забывайте о безопасности: не рискуйте и не полагайтесь на "авось".Знаменитости, рожденные в год Кролика (Кота): Сергей Жигунов, Анджелина Джоли, Квентин Тарантино, Брэд Питт, Ева Лонгория, Джонни Депп, Ингеборга Дапкунайте, Мила Йовович, Ольга Будина, Шарлиз Терон.ДРАКОННовые возможности ждут Драконов в 2022 году, если они проявят упорство и вложат много труда в достижение своих целей. Год Тигра для огнедышащих Драконов обещает стать непростым. На что обратить внимание? Во-первых, на наличие препятствий. Их, увы, ожидается предостаточно. На каждый вызов отвечайте сосредоточенностью и трудолюбием – в этом случае успех вас не обойдет. Однако напряженность в работе может плохо сказаться на семейной жизни или отношениях в паре. Будьте внимательны к партнеру, его заботам и эмоциональному состоянию.Год Тигра – это год самореализации. Драконам давно пора было заявить о своих талантах и способностях – и лучшего времени не найти. И это второе, на что нужно обратить особое внимание в наступающем году. Однако скорость, бешеный ритм и азарт могут подорвать здоровье. Отдыхайте, как только представится хотя бы одна свободная минутка! И необязательно для этого выезжать куда-то далеко.Финансы – еще одна сфера, на которую Драконам нужно обратить внимание. Больших денежных поступлений в год Тигра не предвидится, поэтому бюджет держим под контролем. Экономия не помешает там, где она оправданна. Лишние траты исключите полностью.Знаменитости, рожденные в год Дракона: Владимир Путин, Аль Пачино, Дэн Браун, Кортни Лав, Сандра Буллок, Киану Ривз, Моника Беллуччи, Микки Рурк, Жюльет Бинош, Наталья Ветлицкая, Николай Басков, Максим Галкин.ЗМЕЯСлово "имидж" для Змеи в год Тигра приобретет особый смысл. Все, что вы наработали, в 2022-м году может совершенно неожиданно понадобиться. А все недоработки аукнутся не с самой положительной стороны. Впрочем, выход из зоны комфорта для Змеи в следующие 12 месяцев – это настоящий шанс совершить квантовый скачок в сфере карьеры. Не стесняйтесь просить помощи или поддержки у коллег: именно в год Тигра такая помощь будет очень своевременной.Наступающий год всем 12 животным Восточного гороскопа сулит встречу с чем-то новым. А для Змеи это новое станет прорывом. Главное – не паниковать и плыть по течению бурных изменений.Компенсировать эту годовую турбулентность сможет стабильность в семье. А вот в финансовой сфере проявите осторожность. Денег много не будет, но это не значит, что финансы споют романсы. Важное правило – держать расходы под строгим контролем.Здоровье и личное время – вот что Змее в год Тигра нужно будет беречь, как зеницу ока. Отдыхайте побольше, укрепляйте иммунитет, не нервничайте по пустякам и питайтесь только теми продуктами, в которых уверены. Экзотика и гастрономические эксперименты – не для года Тигра.Знаменитости, рожденные в год Змеи: Линда Евангелиста, Андрей Макаревич, Кондолиза Райс, Агата Муцениеце, Бен Стиллер, Ким Бессинджер, Ольга Дроздова, Опра Уинфри, Лив Тайлер, Чарли Шин, Егор Бероев, Борис Гребенщиков.ЛОШАДЬТворческий взлет, свободу помыслов и действий, а также карьерный рост обещает Лошади год Тигра. Работа, в том числе признание начальством способностей и талантов, обеспечит Лошадям стабильный и неплохой доход, который позволит наконец-то обратить внимание на самих себя.Судя по всему, долгий период работы в поте лица подошел к завершению. Лошадь может расправить крылья, превратиться в Пегаса и заняться тем, что ей по-настоящему интересно, не думая о хлебе насущном. Однако все эти "плюшки", которые вдруг станут осыпать Лошадь, не должны нарушить баланс. В противном случае ни о каких полетах и творческих порывах говорить не придется.Особого внимания потребует здоровье, в частности, нервная система. Держите ровный, комфортный темп, не скачите из стороны в сторону. Гармония – важное слово для Лошади в год Тигра. В личном плане все 12 месяцев неплохо бы посвятить близким. Уделите больше внимания партнеру, не забудьте, что уважение и поощрение – краеугольный камень гармоничных отношений.Знаменитости, рожденные в год Лошади: Иван Ургант, Сальма Хайек, Дензел Вашингтон, Евгений Миронов, Анна Семенович, Одри Тоту, Патрисия Каас, Хелена Бонем Картер, Джеймс Кэмерон, Пол Маккартни, Вера Алентова, Холли Берри, Лайма Вайкуле.КОЗА (ОВЦА)Год Тигра для Козы (Овцы) - это 12 месяцев успеха. Во всяком случае, это обещают астрологи. Несмотря на часто меняющиеся декорации, Овца всегда будет оставаться на волне. Это касается и карьеры (начальство заметит все, чем вы можете похвастать в профессиональной сфере), и личных отношений (вы будете неотразимы!), и финансов (ожидаются довольно значительные денежные поступления). Важный совет: избегайте больших трат. Можно кутнуть иногда, но в пределах разумного. Никаких кредитов!Что касается здоровья, то никаких чрезвычайных ситуаций не предвидится. Продолжайте заниматься спортом, отдыхайте, не перегружайтесь.В год Тигра Козу (Овцу) может ждать смена места жительства, причем это касается и смены гражданства. Если такое есть в планах, обратите внимание на то, что успешно сочетать карьеру и переезд не выйдет.Семейная жизнь – еще одна важная сфера, на которую Козе нужно обратить внимание в 2022 году. Если планируете появление ребенка – подготовьтесь к этому событию основательно, и в материальном, и в духовном плане. Избегайте ссор, не давайте эмоциям испортить то, что создавалось годами. Помните, что худой мир лучше доброй ссоры.Знаменитости, рожденные в год Козы (Овцы): Михаил Горбачев, Брюс Уиллис, Джулия Робертс, Мел Гибсон, Рената Литвинова, Павел Воля, Николь Кидман, Михаил Галустян, Джейсон Стейтем, Кейт Хадсон, Сергей Бондарчук.ОБЕЗЬЯНАПеремены – ключевой слово для Обезьян в год Тигра. Нельзя сказать, что большинство из них будет к лучшему. Но преодоление, борьба и упорная работа только закалят Обезьян.В первую очередь нужно быть внимательными во всем. Будь то подписание новых контрактов, перемена работы, налаживание бизнеса. Обезьянам потребуется концентрация. Спустить что-либо на тормозах не получится. Все дела доводим до конца, все, что кажется подозрительным или вызывает сомнения, проверяем, и не раз.Год Тигра сулит множество поездок – и деловых, и просто для отдыха. Кстати, именно в командировках Обезьян могут поджидать романы – и тут вам решать, насколько серьезными они будут. Что касается людей семейных, то здесь нужно учиться дипломатии. Случайно сказанное слово может перерасти в скандал. Вообще, Обезьянам в 2022 году нужно учиться не ссориться. Даже если чувствуете свою правоту, лучше сделайте шаг назад. Или в сторону. Но в конфликт не вступайте.Здоровье потребует внимания. Ничего не оставляйте на потом, своевременно обращайтесь за помощью к врачам. Следите за обменом веществ, берегите нервы.Знаменитости, рожденные в год Обезьяны: Юрий Чурсин, Уилл Смит, Кайли Миноуг, Жизель Бундхен, Валерия, Том Хэнкс, Владимир Пресняков, Алексей Ягудин, Дэнни Де Вито, Леонид Агутин, Филипп Янковский.ПЕТУХВ чем Петуху точно повезет в год Тигра, так это в карьере. Профессиональный рост неизбежен! Возможно, серьезное повышение по карьерной лестнице в 2022 году станет для Петуха более значимым, чем рост финансового благосостояния. Хотя и денежные поступления будут довольно ощутимыми.Особо астрологи выделяют сферу недвижимости. Здесь Петух сможет проявить себя и как специалист, и как новатор, и как руководитель. Да и тем, кто не имеет профессионального отношения к сфере недвижимости, может повезти с приобретением активов. Или с переездом.А вот в любви, похоже, год Тигра никаких сюрпризов не преподнесет. Ожидается ровный, стабильный период, без бурных романов или влюбленностей. Разве что те, кто уже хорошо знаком, откроются с другой, более интересной стороны.Если не обратить внимания на здоровье, с ним могут быть проблемы. И в первую очередь – с желудочно-кишечным трактом. Не помешает внести рациональность в выбор меню, отказаться от спиртного, не переедать, особенно на ночь.Знаменитости, рожденные в год Петуха: Дженнифер Энистон, Ксения Собчак, Бритни Спирс, Эвелина Бледанс, Джастин Тимберлейк, Татьяна Буланова, Кэтрин Зета-Джонс, Стас Михайлов, Дима Билан, Гарик Харламов, Александр Маршал, Юлия Меньшова.СОБАКАВ год Тигра Собаке будут особенно удаваться творческие проекты, а также планирование отпуска и сам отдых. В целом 2022 год - это период, когда можно вдохнуть полной грудью. На работе все будет идти как по маслу, если не отказываться от нового и не бояться дерзких, но современных решений. Конечно, поначалу придется попотеть, чему-то поучиться, но результат превзойдет все ожидания.Хорош год Тигра и для инвестиций. Если не в бизнес, то, как минимум, в недвижимость. Только тщательно все продумайте и не верьте заманчивым предложениям, пока не просчитаете все до запятой.Финансы будут прирастать не только зарплатой, но и параллельными проектами, "халтурой", подработками. Старайтесь хорошо рассчитать свои силы и не перенапрягаться. Здоровье потребует внимания, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. Избегайте травм.Личная жизнь может стать бурной, а может и нет – все зависит от вашего решения. Собака в год Тигра способна разбить не одно сердце. Но если желания крутить романы не возникает, не переживайте. Семейным парам следует обратить внимание на внутренние проблемы: в год Тигра они вспыхнут так, что могут навредить браку.Знаменитости, рожденные в год Собаки: Кейт Миддлтон и Принц Уильям, Мадонна, Гэри Олдман, Брижит Бардо, Шер, сильвестр Сталлоне, Алиса Фрейндлих, Шэрон Стоун, Вера Брежнева.СВИНЬЯВ год Тигра Свинье не помешает всерьез задуматься о расширении своей деятельности. Астрологи обещают и карьерный рост, и финансовые поступления: но в случае, если профессиональные горизонты будут расширяться.Однако в погоне за финансами и выгодой не забывайте о здоровье. Возможно, подработка принесет лишние деньги, но сил возьмет гораздо больше. Задумайтесь, ваш ли это путь. Если начальство предложит повышение, соглашайтесь только при условии, что вместе с очередной карьерной ступенькой вам нужно будет обучиться чему-то новому.В личной жизни Свинья также ощутит ветер перемен. Год Тигра может принести настоящую любовь – но только если вы готовы к серьезным отношениям. Внимательно изучайте того, кого пошлет вам судьба. Не разменивайтесь по мелочам. Семейным парам важно держать баланс и не сваливать ответственность на партнера. Прощайте ошибки и идите на компромисс.Знаменитости, рожденные в год Свиньи: Хиллари Клинтон, Джон Рокфеллер, Ксения Бородина, Арнольд Шварценеггер, Элтон Джон, Мила Кунис, София Ротару, Вуди Аллен, Ален Делон, Лера Кудрявцева, Кристина Орбакайте, Лариса Гузеева, МакSим.

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