https://ru.sputnik.md/20220201/vrach-omikron-48497624.html
Врач рассказал, как долго инфицированный "омикроном" остается заразным
Врач рассказал, как долго инфицированный "омикроном" остается заразным
Заражение штаммом коронавируса "омикрон" не всегда можно выявить с помощью ПЦР-теста, однако носитель вируса может быть переносчиком инфекции
2022-02-01T23:45+0200
2022-02-01T23:45+0200
2022-02-01T23:45+0200
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" не всегда можно выявить с помощью ПЦР-теста, однако носитель вируса даже в этом случае может быть переносчиком инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, вакцинолог, Евгений Тимаков. "Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих", – рассказал специалист.Он подчеркнул, что даже при отрицательном результате теста человеку с явными симптомами заболевания следует сократить контакты с другими людьми в течение определенного времени.При этом следует учитывать, что тяжесть заболевания и общее состояние пациента в каждом конкретном случае определяют период, в течение которого человек с COVID-19 опасен для окружающих, отметил инфекционист."У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел", – сказал Тимаков.Он также напомнил, что вакцинированные люди легче переносят коронавирусную инфекцию.
https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html
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в мире, инфекция
Врач рассказал, как долго инфицированный "омикроном" остается заразным
Инфекционист рассказал, в течение какого времени человек, зараженный штаммом "омикрон" опасен для окружающих.
КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik.
Заражение штаммом коронавируса "омикрон" не всегда можно выявить с помощью ПЦР-теста, однако носитель вируса даже в этом случае может быть переносчиком инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-инфекционист, вакцинолог, Евгений Тимаков.
"Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих", – рассказал специалист.
Он подчеркнул, что даже при отрицательном результате теста человеку с явными симптомами заболевания следует сократить контакты с другими людьми в течение определенного времени.
"Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", – уточнил он.
При этом следует учитывать, что тяжесть заболевания и общее состояние пациента в каждом конкретном случае определяют период, в течение которого человек с COVID-19 опасен для окружающих, отметил инфекционист.
"У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел", – сказал Тимаков.
Он также напомнил, что вакцинированные люди легче переносят коронавирусную инфекцию.