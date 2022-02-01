https://ru.sputnik.md/20220201/vrach-omikron-48497624.html

Врач рассказал, как долго инфицированный "омикроном" остается заразным

Врач рассказал, как долго инфицированный "омикроном" остается заразным

Заражение штаммом коронавируса "омикрон" не всегда можно выявить с помощью ПЦР-теста, однако носитель вируса может быть переносчиком инфекции

2022-02-01T23:45+0200

2022-02-01T23:45+0200

2022-02-01T23:45+0200

коронавирус

в мире

инфекция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443845_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_72ecafb62bba670945a2d98f795497ee.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" не всегда можно выявить с помощью ПЦР-теста, однако носитель вируса даже в этом случае может быть переносчиком инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, вакцинолог, Евгений Тимаков. "Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих", – рассказал специалист.Он подчеркнул, что даже при отрицательном результате теста человеку с явными симптомами заболевания следует сократить контакты с другими людьми в течение определенного времени.При этом следует учитывать, что тяжесть заболевания и общее состояние пациента в каждом конкретном случае определяют период, в течение которого человек с COVID-19 опасен для окружающих, отметил инфекционист."У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел", – сказал Тимаков.Он также напомнил, что вакцинированные люди легче переносят коронавирусную инфекцию.

https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, инфекция