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https://ru.sputnik.md/20220201/zelenskiy-ukaz-uvelichenie-armia-ukraina-48481466.html
Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины
Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек
2022-02-01T12:49+0200
2022-02-01T12:49+0200
в мире
украина
армия
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 1 фев– Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек, передает РИА Новости. Планируется это сделать в ближайшие три года, а также предусмотрено создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту."Этот указ предусматривает увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактников. Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, системы карьерного роста офицеров, а также увеличение на протяжении следующих трех лет численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад вооруженных сил Украины", - заявил Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник.Он добавил, что этот указ поможет укреплению армии. "Этот указ не потому, что скоро война, этот указ, чтобы вскоре и далее был мир - мир на Украине. И этот указ я с радостью подписываю в вашем присутствии", - сказал Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ru.sputnik.md/20220126/kto-vzyal-ukrainu-zalozhniki-48332900.html
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в мире, украина, армия, владимир зеленский

Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины

12:49 01.02.2022
© AP Photo / Majdi MohammedСолдаты
Солдаты - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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Указ подразумевает увеличение строка службы по контракту и создание дополнительных 20 бригад.
КИШИНЕВ, 1 фев– Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек, передает РИА Новости. Планируется это сделать в ближайшие три года, а также предусмотрено создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту.

"Этот указ предусматривает увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактников. Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, системы карьерного роста офицеров, а также увеличение на протяжении следующих трех лет численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад вооруженных сил Украины", - заявил Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник.

Он добавил, что этот указ поможет укреплению армии. "Этот указ не потому, что скоро война, этот указ, чтобы вскоре и далее был мир - мир на Украине. И этот указ я с радостью подписываю в вашем присутствии", - сказал Зеленский.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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