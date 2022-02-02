https://ru.sputnik.md/20220202/13-izbrannikov-femidy-zachem-pas-vzyalas-byvshikh-deputatov-perebezhchikov-48533378.html

13 избранников Фемиды – зачем PAS взялась за бывших депутатов-перебежчиков

13 избранников Фемиды – зачем PAS взялась за бывших депутатов-перебежчиков

Стремление спасти свой рейтинг или священная война против политической коррупции? Что сподвигло власть обрушится на бывших своих оппонентов.

2022-02-02T19:30+0200

2022-02-02T19:30+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Внезапные обыски у 13 бывших депутатов-перебежчиков однозначно носят политический подтекст и призваны продемонстрировать обществу, что власть не забыла об одном из своих главных предвыборных обещаний – борьбе с коррупцией, особенно на фоне неудач на экономическом и энергетическом фронтах. А ход и результаты расследования этих преступлений станут для властей настоящим тестом на эффективность объявленной войны с коррупцией в стране. Об этом Sputnik Молдова рассказали политические эксперты.Утром второго февраля прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, провели обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Как сообщили в правоохранительных органах, обыски проводились в рамках расследования по факту незаконного обогащения и подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение расходов над декларированными доходами составило около 4,6 миллиона леев.Позже в СМИ появилась информация о задержании по этому делу четырех экс-депутатов: Артура Решетникова, экс-главы фракции Партии коммунистов Виолетты Ивановой, Анатолия Загородного и бывшего вице-спикера Владимира Витюка. В прокуратуре подтвердили эту информацию. К концу дня к списку задержанных добавился экс-депутат Серджиу Сырбу.Откуда "лишние" деньгиВ прокуратуре пока не представили подробностей уголовного дела, но, исходя из имеющейся информации и списка задержанных, несложно догадаться, в чем подозревают бывших народных избранников.В декабре 2015 года фракцию Партии коммунистов в парламенте покинули 14 депутатов, объявивших о создании Социал-демократической платформы "За Молдову". Тогда во фракции коммунистов осталось всего семь человек.О своем выходе из фракции тогда объявили: Виолетта Иванова, Виктор Мындру, Александр Банников, Борис Головин, Анатолий Горилэ, Галина Балмош, Елена Гудумак, Корнелиу Михалаке, Петру Порческу, Артур Решетников, Серджиу Стати, Владимир Витюк, Игорь Время и Анатолий Загородный. Позже все они присоединились к фракции Демпартии в парламенте девятого созыва, который действовал до февраля 2019 года.Стоит отметить, что задержанный 2 февраля депутат Сергей Сырбу также перешел из ПКРМ в ДПМ будучи депутатом парламента, но сделал это раньше — в 2012 году.Арест экс-премьера и лидера Либерал-демократической партии Владимира Филата и выход 14 депутатов-коммунистов из фракции в конце 2015 года помогли Демократической партии под руководством Владимира Плахотнюка переформатировать правящую коалицию и получить контроль над правящим большинством. Уже в декабре 2015 года парламентское большинство, при участии депутатов экс-коммунистов, выдвинуло Владимира Плахотнюка на пост премьера.Позиция президента Николая Тимофти и, как уверяли тогда политические аналитики, вмешательство послов третьих стран не позволили Плахотнюку возглавить правительство. В итоге новым премьер-министром Молдовы стал демократ Павел Филип.Владимир Воронин обвинил всех покинувших ПКРМ депутатов в предательстве и политической коррупции.Незадолго до парламентских выборов 2019 года, многие из бывших коммунистов успели получить назначения на различные госдолжности.Артур Решетников был назначен судьей Конституционного суда. При его участии КС в июне 2019 года какое-то время не признавал новую правящую коалицию Партии социалистов и Блока ACUM, а также создал правовые основания для двоевластия в Молдове. Вскоре весь состав суда был вынужден уйти в отставку.Анатолий Загородный был назначен главой Национального агентства по разрешению споров. Эту должность он занимал до сентября 2021 года.Борис Головин был назначен директором Наццентра догоспитальной скорой помощи. Эту должность он занимает до сих пор. В 2019 году правительство Санду отправило его в отставку, но позже суд восстановил Головина в должности.Корнелиу Михалаке был назначен членом Координационного совета по телевидению и радио и занимал эту должность до 2021 года.Владимир Витюк, Виолетта Иванова и Игорь Время были избраны в парламент следующего созыва по спискам Демпартии. Спустя некоторое время, Иванова и Витюк покинули и фракцию Демпартии, перейдя в парламентскую фракцию Партии "Шор". Там же в итоге оказался и депутат Сергей Сырбу, который также был избран депутатом парламента в 2019 году по спискам ДПМ.Владимир Воронин в конце 2019 года даже подал жалобу в Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) на депутата от Демократической партии Сергея Сырбу. В ней Воронин утверждает, что Сырбу пытался подкупить одного из экс-депутатов ПКРМ, чтобы тот покинул партию в обмен на 300 тысяч евро.Есть ли тут политикаПолитические аналитики уверены, что в настолько громких задержаниях, безусловно, есть политический подтекст, однако они расходятся во мнениях относительно того, как читать этот месседж властей.По словам политолога Корнелиу Чури, задержание четырех бывших депутатов Демократической партии утром 2 февраля – политическая акция, призванная убедить общественность в курсе властей на борьбу с коррупцией при очевидных провалах в этом направлении.Эксперт уверен, что власти по-прежнему пытаются демонстрировать свою антикоррупционную линию, но целостной борьбы с этим феноменом все равно не складывается.По словам Чури, даже если власти и пытались подобной акцией отвести внимание общественности от проблем в экономике и энергетике, этот план не сработает.Другой политический комментатор, бывший посол Молдовы в России Анатол Цэрану, предлагает с выводами не спешить и дождаться окончания расследования по делу, которое, по его словам, станет лакмусовой бумажкой эффективности и качества изменений в молдавской системе правосудия.По словам Цэрану, то, что случилось в 2015 году, – демонстративный переход большой группы депутатов в другую фракцию – вкупе с обвинениями в совершенно очевидной коррупции взбудоражило общество.Слепая юстиция или избирательное правосудиеНекоторые представители гражданского общества и оппозиционеры уже подмечают, что парламентское большинство образца 2016-2019 годов, подконтрольное Демократической партии, состояло не только из перебежчиков-коммунистов.Вместе с ними у Демпартии было лишь 42 мандата, чего, очевидно, недостаточно для принятия законов. В коалиции с ДПМ находилась группа отколовшихся от ЛДПМ депутатов Народно-европейской партии под руководством Юрия Лянкэ.В группу депутатов, младших партнеров ДПМ по коалиции, тогда входили нынешний директор НАРЭ Еуджен Карпов, экс-диркетор НАРЭ Штефан Крянгэ. В отношении бывшего члена ЛДПМ, также перешедшего в ДПМ, Нае-Симиона Плешки, прокуроры, например, в 2021 году отказались открывать дело о необоснованном обогащении, несмотря на настойчивые требования Национального органа неподкупности.Таким образом, молдавские правоохранительные органы пока не заинтересовались ни одним из депутатов-перебежчиков из ЛДПМ, что дает критикам действующей власти повод подозревать ее в избирательном подходе к осуществлению правосудия, особенно с учетом того, что сама президент Санду начинала свою политическую карьеру вместе с либерал-демократами.Анатол Цэрану называет такие подозрения резонными, отмечая, что окончательным ответом на критику будет дальнейшее поведение правоохранительных органов.По его словам, то, чем закончатся уголовные дела в отношении нынешних обвиняемых, даст ответ на вопрос, чего, собственно, добивается власть."Это тот самый тест, который ответит на вопрос: власть действительно заинтересована бороться с коррупцией или использует коррупционный месседж для того, чтобы добиваться каких-то сиюминутных политических целей", – считает Цэрану.

https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html

https://ru.sputnik.md/20151221/3776552.html

https://ru.sputnik.md/20151221/3783435.html

https://ru.sputnik.md/20211216/syrbu-obvineniya-47296422.html

https://ru.sputnik.md/20220119/obedinyatsya-moldavskie-levye-pravye-borba-pas-48100071.html

https://ru.sputnik.md/20210922/tseranu-vzlety-i-provaly-partii-pas-44816780.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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политика, задержание, pas, пкрм, в молдове