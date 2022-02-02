https://ru.sputnik.md/20220202/artur-reshetnikov-obyavil-golodovku-v-znak-protesta-protiv-zaderzhaniya-48531698.html

Артур Решетников объявил голодовку в знак протеста против задержания

Артур Решетников объявил голодовку в знак протеста против задержания

Депутат задержан по обвинению в незаконном обогащении

2022-02-02T19:05+0200

2022-02-02T19:05+0200

2022-02-02T19:05+0200

общество

депутаты

артур решетников

задержание

прокуратура

голодовка

в молдове

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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Задержанный утром в среду экс-депутат парламента и бывший судья Конституционного суда Артур Решетников объявил, что начинает голодовку.Об этом Решетников заявил после выхода из здания прокуратуры, куда был доставлен на допрос по делу о незаконном обогащении."Утром я объявил голодовку и буду ее продолжать, пока Молдова не станет правовым государством", — заявил Решетников журналистам. Он считает, что его задержание — это "преследование за политические убеждения" и его действия во время пребывания на посту депутата парламента. Он также сказал, что приказ о начале санкций в его отношении отдала президент Майя Санду.Утром в среду бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк после обысков были задержаны на 72 часа.Об этом Sputnik Молдова сообщил источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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депутаты, артур решетников, задержание, прокуратура, голодовка, в молдове