https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html

Четверо бывших депутатов задержаны по итогам обысков

Четверо бывших депутатов задержаны по итогам обысков

Всех четырех задержанных подозревают в незаконном обогащении.

2022-02-02T10:02+0200

2022-02-02T10:02+0200

2022-02-02T11:36+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк задержаны по итогам утренних обысков в среду, 2 февраля.Об этом Sputnik Молдова сообщил источник в правоохранительных органах. Сообщается, что все экс-парламентарии задержаны на 72 часа. Обыски продолжаются. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.Ранее президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконным путем. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте президента Молдовы.В Молдове нередки случаи скандальных и массовых переходов депутатов одной фракции в другую. Так, в 2015 году 14 депутатов фракции Партии коммунистов перешли во фракцию Демпартии. Другой массовый исход случился уже из самой Демократической партии летом 2020 года. Тогда из фракции ушли 16 народных избранников, 14 из них создали парламентскую группу Pro Moldova. Два депутата из ушедших присоединились к фракции "Шор".

https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-prokhodyat-u-13-byvshikh-deputatov-parlamenta-moldovy-48505728.html

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в молдове, молдова, владимир витюк, депутаты, виолетта иванова