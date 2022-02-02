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https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html
Четверо бывших депутатов задержаны по итогам обысков
Четверо бывших депутатов задержаны по итогам обысков
Всех четырех задержанных подозревают в незаконном обогащении.
2022-02-02T10:02+0200
2022-02-02T11:36+0200
в молдове
общество
молдова
владимир витюк
депутаты
виолетта иванова
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк задержаны по итогам утренних обысков в среду, 2 февраля.Об этом Sputnik Молдова сообщил источник в правоохранительных органах. Сообщается, что все экс-парламентарии задержаны на 72 часа. Обыски продолжаются. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.Ранее президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконным путем. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте президента Молдовы.В Молдове нередки случаи скандальных и массовых переходов депутатов одной фракции в другую. Так, в 2015 году 14 депутатов фракции Партии коммунистов перешли во фракцию Демпартии. Другой массовый исход случился уже из самой Демократической партии летом 2020 года. Тогда из фракции ушли 16 народных избранников, 14 из них создали парламентскую группу Pro Moldova. Два депутата из ушедших присоединились к фракции "Шор".
https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-prokhodyat-u-13-byvshikh-deputatov-parlamenta-moldovy-48505728.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, владимир витюк, депутаты, виолетта иванова

Четверо бывших депутатов задержаны по итогам обысков

10:02 02.02.2022 (обновлено: 11:36 02.02.2022)
© Sputnik / Мирослав РотарьЗаседание Парламента 25.02.2016
Заседание Парламента 25.02.2016 - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Всех четверых задержанных подозревают в незаконном обогащении.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк задержаны по итогам утренних обысков в среду, 2 февраля.
Об этом Sputnik Молдова сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что все экс-парламентарии задержаны на 72 часа.
Обыски продолжаются.
Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
Ранее президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.
Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконным путем. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте президента Молдовы.
Percheziții la administrația de stat a drumurilor - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
Общество
Обыски проходят у 13 бывших депутатов парламента Молдовы
08:11
В Молдове нередки случаи скандальных и массовых переходов депутатов одной фракции в другую. Так, в 2015 году 14 депутатов фракции Партии коммунистов перешли во фракцию Демпартии. Другой массовый исход случился уже из самой Демократической партии летом 2020 года. Тогда из фракции ушли 16 народных избранников, 14 из них создали парламентскую группу Pro Moldova. Два депутата из ушедших присоединились к фракции "Шор".
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