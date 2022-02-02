https://ru.sputnik.md/20220202/eks-deputat-sergiu-sirbu-zaderzhan-48526105.html

Экс-депутат Серджиу Сырбу задержан

Экс-депутат Серджиу Сырбу задержан

После начала обысков у 13 депутатов было задержано уже пять из них.

2022-02-02T17:02+0200

2022-02-02T17:02+0200

2022-02-02T17:56+0200

в молдове

общество

молдова

задержан

серджиу сырбу

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Экс-депутат Серджиу Сырбу задержан на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили источники в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что задержаны также бывшие депутаты парламента Артур Решетников, экс-глава фракции Партии коммунистов Виолетта Иванова, Анатолий Загородный и бывший вице-спикер Владимир Витюк. Ранее сообщалось, что прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.Ранее президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент законопроект об усовершенствовании законодательства в части конфискации активов, полученных в результате коррупционных актов.Законопроект направлен на совершенствование правовой базы и призван внедрить на практике механизм лишения коррупционеров их капиталов, полученных незаконным путем. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте президента Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220202/chetyre-byvshikh-deputata-zaderzhany-po-itogam-obyskov-48508523.html

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