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https://ru.sputnik.md/20220202/ekspert-prezident-rumynia-yokhannis-moldavskii-yazyk-48513377.html
Эксперт: президент Румынии Йоханнис говорит на молдавском языке
Эксперт: президент Румынии Йоханнис говорит на молдавском языке
Корни языка свидетельствуют о том, что термин "румынский" создан искусственно, полагает историк.
2022-02-02T11:55+0200
2022-02-02T11:56+0200
политика
украина
румыния
молдова
молдавский язык
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Объявляя молдавский язык "так называемым" и "несуществующим", президент Румынии подменяет историю и филологию политикой. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил политический аналитик, доктор философии Борис Шаповалов."Если ориентироваться строго на исторические корни, то сам президент Йоханнис говорит на молдавском языке. Термин "румынский", свидетельствует история, - искусственный, появился в конце 18 века, а использоваться начал лишь в 19-ом с появлением румынского государства", - говорит Шаповалов.Однако, по его мнению, президента Румынии в данном случае можно понять, поскольку "он отстаивает интересы своей страны"."Для нас не секрет, что политической элите Румынии не очень нравится сам факт существования молдавского государства. И хотя об этом не принято заявлять вслух, многие румынские политики считают Республику Молдова румынской территорией и, видимо, надеются, что однажды она войдет в состав их страны", - утверждает политолог.При этом Шаповалов считает: в нынешней ситуации на какую-либо реакцию молдавских властей на слова Йоханниса рассчитывать не приходится.Но поскольку существует признанное государство Республика Молдова, говорит историк, какая-то официальная позиция должна быть озвучена.Позицию же президента Йоханниса по этому поводу историк называет "чрезмерно политизированной"."Конечно, это вопрос больше политический, и конечно, всем понятно, что язык – один. Ну давайте будем через дефис писать "румынско-молдавский" или "молдавско-румынский". В чем проблема? Зачем из этого делать политику?", - интересуется Шаповалов.Во вторник, 1 февраля, президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ожидает, что Украина официально признает, что молдавский язык не существует. Об этом сообщает пресс-служба президента Румынии.Сообщается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Йоханнис уделил особое внимание вопросу о правах "лиц, принадлежащих румынскому меньшинству Украины", в частности, о защите языковой идентичности румынских этнических групп.Напомним, согласно Конституции, государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Также Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" от 1989 года закрепил за молдавским языком статус государственного. В июне 2018 года Конституционный суд признал данный закон "устаревшим".
https://ru.sputnik.md/20220112/yokhannis-kontingent-nato-rumynia-47959103.html
https://ru.sputnik.md/20220202/rumyniya-ukraina-moldavskiy-yazyk-48511208.html
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Дмитрий Терехов
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украина, румыния, молдова, молдавский язык, клаус йоханнис

Эксперт: президент Румынии Йоханнис говорит на молдавском языке

11:55 02.02.2022 (обновлено: 11:56 02.02.2022)
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Корни языка свидетельствуют о том, что термин "румынский" создан искусственно, полагает историк.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Объявляя молдавский язык "так называемым" и "несуществующим", президент Румынии подменяет историю и филологию политикой. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил политический аналитик, доктор философии Борис Шаповалов.
"Если ориентироваться строго на исторические корни, то сам президент Йоханнис говорит на молдавском языке. Термин "румынский", свидетельствует история, - искусственный, появился в конце 18 века, а использоваться начал лишь в 19-ом с появлением румынского государства", - говорит Шаповалов.
Однако, по его мнению, президента Румынии в данном случае можно понять, поскольку "он отстаивает интересы своей страны".
"Для нас не секрет, что политической элите Румынии не очень нравится сам факт существования молдавского государства. И хотя об этом не принято заявлять вслух, многие румынские политики считают Республику Молдова румынской территорией и, видимо, надеются, что однажды она войдет в состав их страны", - утверждает политолог.
При этом Шаповалов считает: в нынешней ситуации на какую-либо реакцию молдавских властей на слова Йоханниса рассчитывать не приходится.
"А кто будет реагировать? Президент Молдовы – гражданка Румынии, председатель парламента – гражданин Румынии, глава правительства – гражданка Румынии. Тем же гражданством располагаю и большинство депутатов и министров Молдовы. Как вы себе представляете, что эти руководители будут о чем-то говорить, и что-то заявлять в ответ на слова президента страны, паспорт которой они носят в кармане...", - полагает Шаповалов.
Но поскольку существует признанное государство Республика Молдова, говорит историк, какая-то официальная позиция должна быть озвучена.
Позицию же президента Йоханниса по этому поводу историк называет "чрезмерно политизированной".
"Конечно, это вопрос больше политический, и конечно, всем понятно, что язык – один. Ну давайте будем через дефис писать "румынско-молдавский" или "молдавско-румынский". В чем проблема? Зачем из этого делать политику?", - интересуется Шаповалов.
Клаус Йоханнис - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Политика
Йоханнис: необходимо наращивать контингент НАТО в Румынии
12 января, 16:12
Во вторник, 1 февраля, президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что ожидает, что Украина официально признает, что молдавский язык не существует. Об этом сообщает пресс-служба президента Румынии.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Йоханнис уделил особое внимание вопросу о правах "лиц, принадлежащих румынскому меньшинству Украины", в частности, о защите языковой идентичности румынских этнических групп.
Напомним, согласно Конституции, государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Также Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" от 1989 года закрепил за молдавским языком статус государственного. В июне 2018 года Конституционный суд признал данный закон "устаревшим".
Клаус Йоханнис - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
Политика
Румыния просит Украину признать молдавский язык несуществующим
10:51
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