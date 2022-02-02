https://ru.sputnik.md/20220202/gavilitsa-podorozhanie-khleba-moldova-48521906.html

Премьер Молдовы прокомментировала подорожание хлеба

Премьер Молдовы прокомментировала подорожание хлеба

Кабмин оттянул повышение цен во время праздников, но теперь компании больше не могут работать в убыток.

2022-02-02T15:43+0200

2022-02-02T15:43+0200

2022-02-02T16:06+0200

общество

в молдове

молдова

хлеб

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала на заседании правительства подорожание хлеба в стране. По словам премьера, на данный момент компания по производству хлеба работает в убыток, поэтому она была вынуждена изменить цены на ряд товаров. "Социальный хлеб будет продаваться по прежней цене, а его производимый объем увеличится более чем на 50%. Поэтому наиболее социально незащищенные граждане, нуждающиеся в этом хлебе, смогут его покупать", – добавила Гаврилица.Хлебокомбинат Franzeluța во вторник объявил о повышении цен на весь ассортимент хлеба, за исключением социального. При этом также решено увеличить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов. "Корректировка цен неизбежна, так как затраты пока не достигают уровня себестоимости продукции", – говорится в заявлении компании. Как сообщили в Franzeluța, цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет применена с начала февраля.

https://ru.sputnik.md/20220201/franzeluta-povyshaet-tseny-na-ves-khleb-krome-sotsialnogo-48501145.html

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в молдове, молдова, хлеб, наталья гаврилица