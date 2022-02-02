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https://ru.sputnik.md/20220202/gazeta-pais-rasporyazhenii-otvet-rossii-ssha-nato-48510559.html
Газета Pais заявляет, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО
Газета Pais заявляет, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО
Файл с ответами появился на онлайн-странице газеты под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря"
2022-02-02T10:34+0200
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нато
сша
безопасность
ответ
газета
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КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Испанская газета Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.Файл с ответами появился на онлайн-странице газеты под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ru.sputnik.md/20220201/politika-otkrytykh-dverey-v-dokumentakh-nato-nigde-ne-propisana-putin-48499898.html
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нато, сша, безопасность, ответ, газета

Газета Pais заявляет, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО

10:34 02.02.2022 (обновлено: 10:35 02.02.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО в Брюсселе
НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Файлы загружены на онлайн-версию газеты.
КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Испанская газета Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.
Файл с ответами появился на онлайн-странице газеты под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря".

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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