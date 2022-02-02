https://ru.sputnik.md/20220202/glavnyechasy-kishinev-remont-48506806.html
Главные часы Кишинева отремонтировали
Главные часы Кишинева отремонтировали
асы на Триумфальной арке отремонтированы и будут отбивать время каждые 15 минут, сообщил примар Кишинева Ион Чебан
2022-02-02T09:17+0200
2022-02-02T09:17+0200
2022-02-02T11:05+0200
новости кишинева
ремонт
часы
триумфальная арка
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КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Часы на Триумфальной арке отремонтированы и будут отбивать время каждые 15 минут, сообщил примар Кишинева Ион Чебан в соцсети."С сегодняшнего дня с 10.00 часы, которым более 100 лет, будут включены и начнут как и раньше отбивать время каждые четверть часа на Площади Великого Национального Собрания", – написал Чебан.Главные часы Кишинева и всей страны работают механически и запускаются каждые 24 часа. Делает это часовщик, который ежедневно поднимается на арку к курантам.Ранее сообщалось о том, что износилась деталь, которая отвечает за звук, потому что механизму уже 185 лет. Необходимую деталь сделали на заказ по старинным эскизам.Часы на Триумфальной арке находятся в ведении примэрии Кишинева, а именно МП Autosalubritate.Историки говорят, что Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.Первые часы на арке были сделаны в Одессе. Осенью 1852 года сильный ветер сорвал циферблат, а в 1880 году механизм вышел из строя. Их заменили на часы из Вены, которые работают и по сей день.Триумфальная арка построена в 1841 году в ознаменование победы русской армии в русско-турецкой войне 1828-1829 годов.
https://ru.sputnik.md/20211017/kishinevu-triumfalnaia-arka-45565851.html
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Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
ремонт, часы, триумфальная арка
Главные часы Кишинева отремонтировали
09:17 02.02.2022 (обновлено: 11:05 02.02.2022)
Необходимую деталь сделали на заказ по старинным эскизам.
КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Часы на Триумфальной арке отремонтированы и будут отбивать время каждые 15 минут, сообщил примар Кишинева Ион Чебан в соцсети.
"С сегодняшнего дня с 10.00 часы, которым более 100 лет, будут включены и начнут как и раньше отбивать время каждые четверть часа на Площади Великого Национального Собрания", – написал Чебан.
Главные часы Кишинева и всей страны работают механически и запускаются каждые 24 часа. Делает это часовщик, который ежедневно поднимается на арку к курантам.
Ранее сообщалось о том, что износилась деталь, которая отвечает за звук, потому что механизму уже 185 лет. Необходимую деталь сделали на заказ по старинным эскизам.
Часы на Триумфальной арке находятся в ведении примэрии Кишинева, а именно МП Autosalubritate.
Историки говорят, что Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.
Первые часы на арке были сделаны в Одессе. Осенью 1852 года сильный ветер сорвал циферблат, а в 1880 году механизм вышел из строя. Их заменили на часы из Вены, которые работают и по сей день.
Триумфальная арка построена в 1841 году в ознаменование победы русской армии в русско-турецкой войне 1828-1829 годов.