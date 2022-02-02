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Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения
Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения
В правительстве решили увеличить порог суммы штрафа, ниже которого нарушения не будут наказываться.
2022-02-02T18:23+0200
2022-02-02T18:23+0200
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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Налоговые правонарушения до 5 тысяч леев для предпринимателей (юридических и физических лиц) и до 500 леев для физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, больше не будут наказываться штрафами. Такое решение приняли на заседании правительства в среду. Министры одобрили законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Налоговый кодекс.Кабинет министров полагает, что поправки "улучшат инвестиционный климат" и будут способствовать поддержке налогоплательщиков. Соответственно, как уверены в правительстве, это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей и рядовых граждан, а также обеспечить соразмерность применения налоговых санкций.Согласно текущей редакции Налогового кодекса, налоговое нарушение считается незначительным, если сумма налога или сбора составляет до 100 леев для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и до 1000 леев "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, в том числе по каждому налоговому периоду в отдельности, в случае недекларирования, несвоевременного декларирования или занижения налога или сбора".
https://ru.sputnik.md/20211012/pasporta-shtrafy-pochemu-grazhdan-obyazali-nosit-udostovereniya-lichnosti-45448471.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, налог, штрафы

Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения

18:23 02.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В правительстве решили увеличить порог суммы штрафов за незначительные налоговые нарушения.
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Налоговые правонарушения до 5 тысяч леев для предпринимателей (юридических и физических лиц) и до 500 леев для физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, больше не будут наказываться штрафами. Такое решение приняли на заседании правительства в среду.
Министры одобрили законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Кабинет министров полагает, что поправки "улучшат инвестиционный климат" и будут способствовать поддержке налогоплательщиков.
Соответственно, как уверены в правительстве, это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей и рядовых граждан, а также обеспечить соразмерность применения налоговых санкций.
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Согласно текущей редакции Налогового кодекса, налоговое нарушение считается незначительным, если сумма налога или сбора составляет до 100 леев для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и до 1000 леев "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, в том числе по каждому налоговому периоду в отдельности, в случае недекларирования, несвоевременного декларирования или занижения налога или сбора".
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