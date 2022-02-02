https://ru.sputnik.md/20220202/grazhdan-moldova-bolshe-ne-budut-shtrafovat-48528456.html
Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения
Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения
В правительстве решили увеличить порог суммы штрафа, ниже которого нарушения не будут наказываться.
2022-02-02T18:23+0200
2022-02-02T18:23+0200
2022-02-02T18:23+0200
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налог
штрафы
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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Налоговые правонарушения до 5 тысяч леев для предпринимателей (юридических и физических лиц) и до 500 леев для физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, больше не будут наказываться штрафами. Такое решение приняли на заседании правительства в среду. Министры одобрили законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Налоговый кодекс.Кабинет министров полагает, что поправки "улучшат инвестиционный климат" и будут способствовать поддержке налогоплательщиков. Соответственно, как уверены в правительстве, это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей и рядовых граждан, а также обеспечить соразмерность применения налоговых санкций.Согласно текущей редакции Налогового кодекса, налоговое нарушение считается незначительным, если сумма налога или сбора составляет до 100 леев для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и до 1000 леев "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, в том числе по каждому налоговому периоду в отдельности, в случае недекларирования, несвоевременного декларирования или занижения налога или сбора".
https://ru.sputnik.md/20211012/pasporta-shtrafy-pochemu-grazhdan-obyazali-nosit-udostovereniya-lichnosti-45448471.html
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в молдове, молдова, налог, штрафы
Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения
В правительстве решили увеличить порог суммы штрафов за незначительные налоговые нарушения.
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Налоговые правонарушения до 5 тысяч леев для предпринимателей (юридических и физических лиц) и до 500 леев для физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, больше не будут наказываться штрафами. Такое решение приняли на заседании правительства в среду.
Министры одобрили законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Кабинет министров полагает, что поправки "улучшат инвестиционный климат" и будут способствовать поддержке налогоплательщиков.
Соответственно, как уверены в правительстве, это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей и рядовых граждан, а также обеспечить соразмерность применения налоговых санкций.
Согласно текущей редакции Налогового кодекса, налоговое нарушение считается незначительным, если сумма налога или сбора составляет до 100 леев для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и до 1000 леев "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, в том числе по каждому налоговому периоду в отдельности, в случае недекларирования, несвоевременного декларирования или занижения налога или сбора".