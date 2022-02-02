https://ru.sputnik.md/20220202/grazhdan-moldova-bolshe-ne-budut-shtrafovat-48528456.html

Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения

Граждан Молдовы больше не будут штрафовать за некоторые налоговые нарушения

В правительстве решили увеличить порог суммы штрафа, ниже которого нарушения не будут наказываться.

2022-02-02T18:23+0200

2022-02-02T18:23+0200

2022-02-02T18:23+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Налоговые правонарушения до 5 тысяч леев для предпринимателей (юридических и физических лиц) и до 500 леев для физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, больше не будут наказываться штрафами. Такое решение приняли на заседании правительства в среду. Министры одобрили законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Налоговый кодекс.Кабинет министров полагает, что поправки "улучшат инвестиционный климат" и будут способствовать поддержке налогоплательщиков. Соответственно, как уверены в правительстве, это позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей и рядовых граждан, а также обеспечить соразмерность применения налоговых санкций.Согласно текущей редакции Налогового кодекса, налоговое нарушение считается незначительным, если сумма налога или сбора составляет до 100 леев для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и до 1000 леев "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, в том числе по каждому налоговому периоду в отдельности, в случае недекларирования, несвоевременного декларирования или занижения налога или сбора".

https://ru.sputnik.md/20211012/pasporta-shtrafy-pochemu-grazhdan-obyazali-nosit-udostovereniya-lichnosti-45448471.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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