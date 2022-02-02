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Исследование: российская вакцина "Конвасэл" лишена аллергенности
Исследование: российская вакцина "Конвасэл" лишена аллергенности
Российская вакцина против COVID-19 не вызывает аллергию и отличается высокой эффективностью
2022-02-02T22:20+0200
2022-02-02T22:20+0200
коронавирус
вакцина
аллергия
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Российская вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, не вызывает аллергию и отличается высокой эффективностью, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина... отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса... Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград.Известно также, что вакцина "Конвасэл" в ходе клинических исследований показала, что формирует у человека подтвержденный иммунитет, ни один из добровольцев за время наблюдения не заболел COVID-19, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса.Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе.
https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html
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вакцина, аллергия

Исследование: российская вакцина "Конвасэл" лишена аллергенности

22:20 02.02.2022
© Photo : Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Photo : Пресс-служба Госкорпорации Ростех
/
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Вакцина "Конвасэл" показала, что формирует у человека подтвержденный иммунитет.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Российская вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, не вызывает аллергию и отличается высокой эффективностью, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина... отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса... Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград.
Известно также, что вакцина "Конвасэл" в ходе клинических исследований показала, что формирует у человека подтвержденный иммунитет, ни один из добровольцев за время наблюдения не заболел COVID-19, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса.
Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе.
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