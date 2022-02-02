https://ru.sputnik.md/20220202/issledovanie-rossiyskaya-vaktsina-konvasel-lishena-allergennosti-48523339.html

Исследование: российская вакцина "Конвасэл" лишена аллергенности

Исследование: российская вакцина "Конвасэл" лишена аллергенности

Российская вакцина против COVID-19 не вызывает аллергию и отличается высокой эффективностью

2022-02-02T22:20+0200

2022-02-02T22:20+0200

2022-02-02T22:20+0200

коронавирус

вакцина

аллергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44417770_0:0:1779:1001_1920x0_80_0_0_1cfb15a3a43eab3e726d73da568381a2.jpg

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Российская вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, не вызывает аллергию и отличается высокой эффективностью, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина... отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса... Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград.Известно также, что вакцина "Конвасэл" в ходе клинических исследований показала, что формирует у человека подтвержденный иммунитет, ни один из добровольцев за время наблюдения не заболел COVID-19, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса.Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе.

https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, аллергия