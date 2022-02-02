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К чему приведет решение США отправить дополнительные военные силы в Румынию

К чему приведет решение США отправить дополнительные военные силы в Румынию

Обсудили с российским военным экспертом заявления Пентагона о переброске дополнительных военных сил в Румынию, Польшу и Германию: чего ждать Молдове?

2022-02-02T20:12+0200

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Решение США отправить в ближайшее время дополнительные силы в ряд стран ЕС будет иметь негативные последствия для европейской безопасности. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных>>>"США повышают ставки в том глобальном геополитическом раскладе, который сегодня существует. Это уже ответ военный о том, что Россия не получит никаких гарантий безопасности, что ее проблемы НАТО и Вашингтон не интересуют. Повышается градус военной истерии и напряженности", – сказал Коротченко.Безусловно, как отметил собеседник, это решение будет иметь негативные последствия для европейской безопасности и увеличивать риск военных инцидентов.На вопрос о том, удастся ли Молдове в условиях наращивания сил НАТО в европейском регионе сохранить нейтралитет, эксперт ответил, что это выбор народа республики."Если народ Молдовы хочет геополитических игр и разорвать связь с Россией – это одна ситуация, а если он хочет спокойствия, нейтрального статуса, благополучия, то это другой выбор.Полагаю, что нынешняя власть должна соизмерять свои ориентиры, устремленные на Запад, с тем, что произойдет, если Россия разорвет экономическое сотрудничество с Молдовой, и газ республика будет покупать по мировым ценам, а не по льготным. Думаю, что здесь существуют возможности для того, чтобы договориться и для того, чтобы молдавская власть почувствовала на себе, что значит пытаться встать в лагерь геополитических противников РФ", – сказал Коротченко.По его словам, Молдове никто не угрожает и ее статус достаточно благополучен. США в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Об этом на брифинге в среду заявил представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, американский контингент направляется в регион "не навсегда". "Это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать в Украине", - подчеркнул Кирби.Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США, уточнил Джон Кирби.Он сообщил, что они станут дополнением к уже находящимся в Румынии 900 американским военным. "Мы ожидаем их передислокации в ближайшие дни", - сказал Кирби, сообщив, что решение обсуждалось руководством Пентагона с властями Румынии.Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация".Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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