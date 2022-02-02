https://ru.sputnik.md/20220202/kabmin-dolzhen-vmeshatsya-i-garantirovat-prodovolstvennuyu-bezopasnost-eks-ministr-48538813.html
Кабмин должен вмешаться и гарантировать продовольственную безопасность - экс-министр
Кабмин должен вмешаться и гарантировать продовольственную безопасность - экс-министр
Кризис в энергетике повлек за собой волну роста цен, в том числе на продовольствие: хлебокомбинат Franzeluța уже сообщил о подорожании всех видов хлеба, кроме социального.
2022-02-02T22:05+0200
2022-02-02T22:05+0200
2022-02-02T22:05+0200
экономика
в молдове
хлеб
рост цен
правителство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1739/38/17393883_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_39a05cef10e22a962a6607011aa5f4cb.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Волна повышения цен только начинается, - утверждает экс- депутат и бывший министр Александру Олейник. Поэтому необходим ряд срочных мер, особенно если учесть, что с 15 февраля ожидается новый тариф на электроэнергию. Об этом эксперт заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.Правительство должно вмешаться в ситуацию хотя бы в том, что касается товаров первой необходимости, чтобы обеспечить продовольственную безопасность граждан, отмечает Олейник.Он отмечает, что в последнее время пандемический кризис затронул все сферы, в том числе энергетическую, "и ответственность правительства очень высока".Крупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța объявил о повышении с 1 февраля цен на все виды хлеба, кроме социального, объемы производства которого вырастут. На следующий день в ходе заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что рост цен на хлеб был неизбежен, потому что предприятие Franzeluța долгое время работало в убыток. По словам премьера, повышение цен должно было произойти еще в ноябре 2021 года, но исполнительная власть приложила усилия, чтобы отложить его.
https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1739/38/17393883_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_9a45c95d96e98511286724c67abe8626.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
в молдове, хлеб, рост цен, правителство
Кабмин должен вмешаться и гарантировать продовольственную безопасность - экс-министр
Кризис в энергетике повлек за собой волну роста цен, в том числе на продовольствие: хлебокомбинат Franzeluța уже сообщил о подорожании всех видов хлеба, кроме социального.
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik.
Волна повышения цен только начинается, - утверждает экс- депутат и бывший министр Александру Олейник. Поэтому необходим ряд срочных мер, особенно если учесть, что с 15 февраля ожидается новый тариф на электроэнергию. Об этом эксперт заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.
Правительство должно вмешаться в ситуацию хотя бы в том, что касается товаров первой необходимости, чтобы обеспечить продовольственную безопасность граждан, отмечает Олейник.
"Газ — не единственная серьезная проблема. Что нам делать с еще 50 процентами людей, которые не пользуются газом, с производителями хлебобулочных изделий, молочных продуктов и так далее? Цепочка ценового роста, которая нас ожидает, должна стать предметом серьезного анализа для руководства. Правительство должно вмешаться, оно должно субсидировать производителей товаров первой необходимости: хлеба, молочных продуктов и так далее", — говорит экс-министр.
Он отмечает, что в последнее время пандемический кризис затронул все сферы, в том числе энергетическую, "и ответственность правительства очень высока".
Крупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța объявил о повышении с 1 февраля цен на все виды хлеба, кроме социального, объемы производства которого вырастут. На следующий день в ходе заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что рост цен на хлеб был неизбежен, потому что предприятие Franzeluța долгое время работало в убыток. По словам премьера, повышение цен должно было произойти еще в ноябре 2021 года, но исполнительная власть приложила усилия, чтобы отложить его.