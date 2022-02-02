https://ru.sputnik.md/20220202/kabmin-dolzhen-vmeshatsya-i-garantirovat-prodovolstvennuyu-bezopasnost-eks-ministr-48538813.html

Кабмин должен вмешаться и гарантировать продовольственную безопасность - экс-министр

Кабмин должен вмешаться и гарантировать продовольственную безопасность - экс-министр

Кризис в энергетике повлек за собой волну роста цен, в том числе на продовольствие: хлебокомбинат Franzeluța уже сообщил о подорожании всех видов хлеба, кроме социального.

2022-02-02T22:05+0200

2022-02-02T22:05+0200

2022-02-02T22:05+0200

экономика

в молдове

хлеб

рост цен

правителство

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Волна повышения цен только начинается, - утверждает экс- депутат и бывший министр Александру Олейник. Поэтому необходим ряд срочных мер, особенно если учесть, что с 15 февраля ожидается новый тариф на электроэнергию. Об этом эксперт заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.Правительство должно вмешаться в ситуацию хотя бы в том, что касается товаров первой необходимости, чтобы обеспечить продовольственную безопасность граждан, отмечает Олейник.Он отмечает, что в последнее время пандемический кризис затронул все сферы, в том числе энергетическую, "и ответственность правительства очень высока".Крупнейший в Молдове хлебокомбинат Franzeluța объявил о повышении с 1 февраля цен на все виды хлеба, кроме социального, объемы производства которого вырастут. На следующий день в ходе заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что рост цен на хлеб был неизбежен, потому что предприятие Franzeluța долгое время работало в убыток. По словам премьера, повышение цен должно было произойти еще в ноябре 2021 года, но исполнительная власть приложила усилия, чтобы отложить его.

https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html

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2022

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

в молдове, хлеб, рост цен, правителство