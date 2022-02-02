https://ru.sputnik.md/20220202/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-vnov-podorozhayut-48535043.html
Курс валют на четверг: доллар и евро вновь подорожают
Курс валют на четверг: доллар и евро вновь подорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-02T20:00+0200
2022-02-02T20:00+0200
2022-02-02T20:57+0200
евро
доллар
курс валют
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 3 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 18,0335 лея.Евро вырастет в цене на 21 бан и закрепится на уровне 20,4094 лея.Что касается остальных валют, то 3 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2373 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6356 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,1260 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
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Александр Исаев
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евро, доллар, курс валют
Курс валют на четверг: доллар и евро вновь подорожают
20:00 02.02.2022 (обновлено: 20:57 02.02.2022)
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 3 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 18,0335 лея.
Евро вырастет в цене на 21 бан и закрепится на уровне 20,4094 лея.
Что касается остальных валют, то 3 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2373 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6356 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,1260 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.