https://ru.sputnik.md/20220202/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-vnov-podorozhayut-48535043.html

Курс валют на четверг: доллар и евро вновь подорожают

Курс валют на четверг: доллар и евро вновь подорожают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 3 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 18,0335 лея.Евро вырастет в цене на 21 бан и закрепится на уровне 20,4094 лея.Что касается остальных валют, то 3 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2373 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6356 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,1260 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html

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2022

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евро, доллар, курс валют