https://ru.sputnik.md/20220202/mid-situatsii-rt-de-frg-katkom-proekhalas-obyazatelstvam-zaschischat-svobodu-slova-48535691.html

МИД - о ситуации с RT DE: ФРГ катком проехалась по обязательствам защищать свободу слова

МИД - о ситуации с RT DE: ФРГ катком проехалась по обязательствам защищать свободу слова

МИД России отреагировало на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

2022-02-02T21:00+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Германия катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, Москве нечего стесняться, отвечая взаимностью на действия Берлина, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ ранее в этот же день официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. "Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью", - написала Захарова в своем Telegram.МИД России ранее в среду распространило заявление, в котором заявило об ответных мерах в связи с решением Комиссии по лицензированию и надзору Германии о запрете вещания телеканала RT DE.В заявлении указано, что Немецкий медиарегулятор запретил вещание телеканала "вопреки тому, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении"."Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE. Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - отмечается в заявлении.Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что канал не будет прекращать вещание.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в Youtube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

https://ru.sputnik.md/20220118/lavrov-pritesnenii-rt-de-rf-mera-smi-frg-48110578.html

https://ru.sputnik.md/20211216/youtube-udalil-novyy-kanal-rt-de-47278038.html

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