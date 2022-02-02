Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220202/mid-situatsii-rt-de-frg-katkom-proekhalas-obyazatelstvam-zaschischat-svobodu-slova-48535691.html
МИД - о ситуации с RT DE: ФРГ катком проехалась по обязательствам защищать свободу слова
МИД - о ситуации с RT DE: ФРГ катком проехалась по обязательствам защищать свободу слова
МИД России отреагировало на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.
2022-02-02T21:00+0200
2022-02-02T21:00+0200
россия
в мире
мид
мария захарова
rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45131751_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b0bfc22eec68312c5d7237ef7ab504c7.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Германия катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, Москве нечего стесняться, отвечая взаимностью на действия Берлина, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ ранее в этот же день официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. "Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью", - написала Захарова в своем Telegram.МИД России ранее в среду распространило заявление, в котором заявило об ответных мерах в связи с решением Комиссии по лицензированию и надзору Германии о запрете вещания телеканала RT DE.В заявлении указано, что Немецкий медиарегулятор запретил вещание телеканала "вопреки тому, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении"."Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE. Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - отмечается в заявлении.Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что канал не будет прекращать вещание.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в Youtube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
https://ru.sputnik.md/20220118/lavrov-pritesnenii-rt-de-rf-mera-smi-frg-48110578.html
https://ru.sputnik.md/20211216/youtube-udalil-novyy-kanal-rt-de-47278038.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45131751_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_984b6adfa767ef1dd95fe0fcb158ecdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, мид, мария захарова, rt

МИД - о ситуации с RT DE: ФРГ катком проехалась по обязательствам защищать свободу слова

21:00 02.02.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
МИД России отреагировало на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Германия катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, Москве нечего стесняться, отвечая взаимностью на действия Берлина, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ ранее в этот же день официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения.

"Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью", - написала Захарова в своем Telegram.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
Россия
Лавров – о притеснении RT DE: РФ могут вынудить к зеркальным мерам по СМИ ФРГ
18 января, 15:34
МИД России ранее в среду распространило заявление, в котором заявило об ответных мерах в связи с решением Комиссии по лицензированию и надзору Германии о запрете вещания телеканала RT DE.
В заявлении указано, что Немецкий медиарегулятор запретил вещание телеканала "вопреки тому, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении".
"Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE.
Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - отмечается в заявлении.
Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что канал не будет прекращать вещание.
Петербургский международный экономический форум. День третий - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
YouTube удалил новый канал RT DE
16 декабря 2021, 11:54
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в Youtube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский