https://ru.sputnik.md/20220202/mikhail-frunze-vozrozhdenie-moldavskoy-gosudarstvennosti-48529187.html

Михаил Фрунзе и возрождение молдавской государственности

Михаил Фрунзе и возрождение молдавской государственности

Михаил Фрунзе добился в 1924 году для молдавской автономии наиболее высокого статуса из всех реально возможных вариантов. 02.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-02T18:00+0200

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молдова

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На свет Михаил Фрунзе появился 2 февраля 1885 года. Его заслуженно считают одним из самых высокопоставленных представителей молдавского народа.Докладная записка о необходимости создания Молдавской Советской Социалистической Республики увидела свет 5 февраля 1924 года, ее реализация вряд ли была возможна без активной поддержки Фрунзе.Герой этой заметки родился в нескольких тысячах километров от Бессарабии в столице современной Киргизии, в смешанной молдавско-русской семье. Его отец, Василий Фрунзе служил вдали от родины военным фельдшером. Мать, Мавра Бочкарева, трудившаяся портнихой, происходила их крестьянской среды родом из Воронежской губернии.К большевикам Фрунзе примкнул во время первой русской революции 1905 – 1907 годов. В межреволюционный период он прошел через каторгу, находился на нелегальном положении. Февральский переворот революционер, увлекавшийся военным делом, встретил в Минске. Здесь он стал основателем местной милиции. Летом 1917 года в городе Шуя, что недалеко от Иваново, будущий "красный генерал" стал председателем местного Совета, главой уездной управы и городской думы. В 1918 году он фактически возглавил Ивано-Вознесенскую губернию.Военная карьера Фрунзе началась во время эскалации Гражданской войны в 1919 году. Тогда произошло его назначение на Восточный фронт Красной Армии, противостоявший войскам Александра Колчака. В качестве командира Южной группы фронта Фрунзе возглавлял ряд успешных наступательных операций против белых. Затем успешный командир был переброшен в Туркестан, где отстоял для Советов Ташкент и овладел Бухарой.После завершения боевых действий в Средней Азии началась решающая стадия Гражданской войны в европейской части России. Красная Армия блокировала белые войска Петра Врангеля в Крыму. В сентябре 1921 года началась подготовка операции по разгрому крымской группировки. Командующий Южным фронтом Фрунзе успешно ее реализовал совместно с повстанческой армией Нестора Махно.Далее служба Фрунзе продолжилась в Харькове – первой столице Советской Украины. В декабре 1921 году будущий "красный генерал" стал командующим Вооруженными силами Украины и Крыма, был введен в Политбюро ЦК Компартии Украины, а в начале 1922 года занял пост вице-премьера республиканского правительства, избран членом ЦК РКП(б).Здесь на него была возложена обязанность по борьбе с антибольшевистским повстанческим движением, а также решение многих хозяйственных вопросов. Фрунзе стал одним из основных проводников первой реформы Красной Армии и зачинателей НЭПа на Украине. Командующий Украинским военным округом Фрунзе очень поспособствовал военной карьере другого человека, тесно связанного с Бессарабией – Григория Котовского.В марте 1924 года Фрунзе пригласили работать в Москву на должность заместителя народного комиссара (министра) по военным и морским делам. Он становится кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП(б), а в январе следующего года возглавляет оборонное ведомство Советского Союза.Начался наивысший этап в стремительной карьере самого высокопоставленного молдаванина в советском руководстве. Фрунзе сыграл ключевую роль в отстранении Льва Троцкого от командования Красной Армией. Он взялся за реорганизацию системы управления войсками, создание сети военно-учебных заведений (во главе с Военной академией РККА), разработку первой военной доктрины СССР.По долгу службы военный министр находился в постоянном контакте с высшим политическим руководством Советского Союза. Да и сам Фрунзе обретал вес известного политического деятеля крупнейшей мировой державы.Принятие решения по вопросу учреждения Молдавской Республики показало, что политический вес Фрунзе позволял ему вступать в полемику даже с влиятельнейшим Политбюро компартии Украины и апеллировать к Сталину.Летом 1924 года, когда упоминавшаяся Докладная записка о Молдавской республике поступила на рассмотрение в ЦК РКП(б) Иосиф Сталин поручил проработать этот вопрос "главному молдаванину" Фрунзе.Руководитель военного ведомства СССР заблаговременно был знаком с этой инициативой и даже консультировал ее авторов (среди которых был и Котовский) о путях ее реализации.К тому времени Политбюро Коммунистической партии (большевиков) Украины (ЦК КП(б)У) свою позицию уже высказало. "Признать политически целесообразным выделение в составе УССР Молдавской автономной области" - говорилось в постановлении данного органа. Это означало существенное понижение статуса автономии. Области в отличие от республики не полагалась свое законодательство и правительство.Центральная административно-территориальная комиссия Украины рекомендовала Всеукраинскому Центральному Исполнительному Комитету (ВУЦИК) и вовсе ограничиться созданием "отдельных районов и сельсоветов с большинством молдавского населения".Очень настороженно к идее образования Молдавской ССР отнеслись в народном комиссариате иностранных дел СССР. По мнению наркома Георгия Чичерина, данный шаг "вызовет экспансионистские устремления румынского шовинизма".Вопрос о создании Молдавской ССР заслушивался Политбюро ЦК РКП(б) 20 марта и 24 июля 1924 года. Оба раза это предложение не находило должной поддержки. Высказывались сомнения в необходимости на Левобережье Днестра республики как таковой.В условиях, когда судьба Молдавской Республики буквально повисла на волоске, Фрунзе предпринял отчаянную попытку переломить ситуацию."Товарищу Сталину. Последнее решение ЦК КП(б)У считаю неправильным. В районе Приднестровья приходилось неоднократно бывать лично, и я констатирую, что к северу от Тирасполя идет сплошная полоса с преобладающим молдавским населением... Создание хотя бы небольшой по территории Молдавской Республики или области явится в наших руках орудием воздействия на настроение рабоче-крестьянских масс Бессарабии в смысле укрепления надежд на избавление от румынского гнета. Предлагаю вопрос поставить еще раз. М.В. Фрунзе". Приведен почти полный текст записки наркома по военным делам в Секретариат ЦК накануне судьбоносного заседания Политбюро 29 июля.Очень влиятельный, но тогда еще не всесильный генеральный секретарь Сталин решил поддержать позицию Фрунзе. В итоге Политбюро утвердило решение "Считать необходимым, прежде всего по политическим соображениям, выделение молдавского населения в специальную автономную республику в составе УССР..."Украинским партийным и государственным органам не оставалось ничего иного как приступить к реализации данного решения. Конечно, оно без особого энтузиазма было воспринято в Харькове, так как ограничивало власть республиканской партноменклатуры, по крайней мере, на части территории УССР, подрывало унитарность последней. В тоже время для молдаван это событие имело огромнейшее значение, поскольку возрождало национальную государственность, пусть и весьма условно.Значение результата, достигнутого Фрунзе становится очевидней, если рассматривать его в контексте общесоюзной национальной политики СССР того времени. Пик образования советских автономных образований "малых народов" пришелся на 1918 – 1922 годы. В составе РСФСР их тогда было образовано более двадцати. Затем, несмотря на официальную политику "коренизации" этот процесс пошел на спад.Новые этнические автономии создавались все реже и получали при создании в основном статус автономных областей, а не республик. К примеру, в один год с МАССР были образованы Северо-Осетинская и Ингушская автономные области. В 1925 году состоялось учреждение Коми-Пермяцкого национального округа, спустя год – Карачаевской автономной области и Черкесского округа. В 1929 году возникла Мордовская автономная область. Получить подобно Молдавии статус автономных республик в тот период посчастливилось лишь Чувашии (1925 год) и Киргизии (1926 год).Показательно, что последние две республики были "повышены" со статуса автономных областей. Причем та же Чувашия имела гораздо большую численность населения и процент представителей "титульной" национальности (около миллиона жителей при 75% чувашей, в МАССР же проживало около 500 тысяч человек из которых только 30% были молдаванами).Таким образом, Фрунзе добился для молдавской автономии наиболее высокого статуса из всех реально возможных вариантов по состоянию на 1924 год. Автономная республика, пролоббированная "главным молдаванином" Советского Союза, стала фундаментом для образования шестнадцатью годами позже суверенной Советской Молдавии со столицей в Кишиневе.При этом важно учитывать, что советская практика национально-государственного строительства не признавала резких скачков. Автономная область не могла быть преобразована непосредственно в Союзную республику, а должна была обязательно пройти промежуточную ступень автономии.Очевидно, что в случае неудачного исхода комбинации, проведенной Фрунзе, в 1940 году Молдавия довольствовалась бы статусом только автономной республики. А это значит, что к 1991 году в условиях господства украинских кланов в Москве (при Хрущеве и Брежневе) статуса Союзной республики Молдова могла и не получить.После создания автономной республики в Приднестровье участие Фрунзе в ее судьбе не завершилось. Подчиненные наркому обороны армейские структуры стали своеобразным становым хребтом для вновь созданного государственного образования.К моменту образования МАССР расквартированный на Левобережье Днестра 2-й кавалерийский корпус (под командованием Котовского) имел образцовое военно-потребительское общество. Оно контролировало сахарные заводы, мельницы, имело собственные совхозы, кожевенное, швейное, обувное и другие производства.По мере создания административных структур автономной республики в них направлялись лучшие политработники и хозяйственники кавалерийского корпуса. На баланс республики передавались основные активы военно-потребительского общества.Безусловно, все это было бы невозможно без одобрения военного наркомата.Была у МАССР и своя военная сила. 13-й Бессарабский кавалерийский полк (в составе 3-го Бессарабской кавалерийской дивизии) комплектовался преимущественно новобранцами из Приднестровья и был подшефным СНК (правительству) Молдавской АССР.Скоропостижная смерть Фрунзе в 1925 году лишила Молдавскую АССР влиятельнейшего покровителя. История, как известно, "не терпит сослагательного наклонения". Бессмысленно гадать, как сложилась бы судьба этого военачальника во время индустриализации и "большого террора". Разделил бы он печальную участь Михаила Тухачевского или укрепился на властном Олимпе подобно Клименту Ворошилову.Но одно можно сказать с уверенностью. Будь у Молдавии в 1940 году столь же сильный и принципиальный покровитель как Фрунзе, Кишинев мог бы рассчитывать на более благоприятное для себя территориальное разграничение с Украиной и гораздо раньше избавился бы от административной опеки Киева. Ведь до 60-х годов во главе Молдавской ССР стояли выдвиженцы украинской компартии.

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