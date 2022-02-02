https://ru.sputnik.md/20220202/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48507222.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 1 февраля подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19

2022-02-02T09:33+0200

2022-02-02T09:33+0200

2022-02-02T11:03+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 1 февраля подтверждены 4 794 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрированы 12 случаев "импорта" инфекции: пять – из Украины, два – из Румынии, по одному – из России, Великобритании, Германии, Болгарии, Австрии.За минувшие сутки проведено 17 858 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 449 840. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 409 случаев инфицирования: 109 – у врачей, 174 – у медсестер, 126 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3042 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 196 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).В то же время за сутки выздоровели 3 725 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 388 475.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 691.

https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, минздрав, статистика