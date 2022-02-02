https://ru.sputnik.md/20220202/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48507222.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем 1 февраля подтверждены 4 348 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-02-02T09:33+0200
2022-02-02T09:33+0200
2022-02-02T11:03+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 1 февраля подтверждены 4 794 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрированы 12 случаев "импорта" инфекции: пять – из Украины, два – из Румынии, по одному – из России, Великобритании, Германии, Болгарии, Австрии.За минувшие сутки проведено 17 858 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 449 840. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 409 случаев инфицирования: 109 – у врачей, 174 – у медсестер, 126 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 3042 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 196 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).В то же время за сутки выздоровели 3 725 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 388 475.Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 691.
https://ru.sputnik.md/20220201/stels-omikron-simptomy-48484077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
09:33 02.02.2022 (обновлено: 11:03 02.02.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 1 февраля подтверждены 4 794 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
В том числе зарегистрированы 12 случаев "импорта" инфекции: пять – из Украины, два – из Румынии, по одному – из России, Великобритании, Германии, Болгарии, Австрии.
За минувшие сутки проведено 17 858 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 449 840. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 409 случаев инфицирования: 109 – у врачей, 174 – у медсестер, 126 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 3042 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 196 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).
В то же время за сутки выздоровели 3 725 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 388 475.
Минздрав сообщает о 25 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 691.