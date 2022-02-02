https://ru.sputnik.md/20220202/mokanu-trevozhit-zhitely-moldova-48480292.html
Мокану – о том, что больше всего тревожит жителей Молдовы на данный момент
Мокану – о том, что больше всего тревожит жителей Молдовы на данный момент
Самый пик подорожаний ждет граждан страны в августе-сентябре 2022 года
2022-02-02T09:00+0200
2022-02-02T09:00+0200
2022-02-02T11:08+0200
радио
молдова
решение
население
бедность
причина
проблема
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Мокану: что наиболее тревожит жителей Молдовы на данный момент
Мокану: что наиболее тревожит жителей Молдовы на данный момент
Уже сейчас многие граждане, получая фактуры за потребленные в домах и квартирах природный газ и услуги централизованного отопления, приходят в уныние из-за серьезных сумм, указанных в них, однако самый пик подорожаний ждет граждан страны в августе-сентябре 2022 года. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.По словам собеседника, на второй позиции среди главных беспокойств жителей страны стал рост цен на продукты и товары первой необходимости, третью строчку занял пандемический кризис в Молдове и боязнь людей заразиться COVID-19, особенно его новыми штаммами."Политические события, как, скажем, досрочные парламентские выборы, вопросы борьбы с коррупцией, как выяснилось, для граждан страны – далеко на втором плане", – добавил социолог.Мокану обратил внимание на особенно бедственное положение пожилых людей в Молдове, пенсии многих из которых не покрывают необходимого прожиточного минимума, когда средств не хватает ни на продукты питания, ни на расчет по коммунальным платежа, ни на приобретение необходимых лекарств.Социолог назвал большой социальной проблемой то, что люди, которые подняли в свое время промышленность, отстроили города, развивали совхозы и колхозы, сегодня оказались фактически не у дел с мизерными пенсиями.По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров, сообщил глава предприятия Вадим Чебан. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
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Андрей Петрик
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, решение, население, бедность, причина, проблема, аудио
Мокану – о том, что больше всего тревожит жителей Молдовы на данный момент
09:00 02.02.2022 (обновлено: 11:08 02.02.2022)
Эксперт проанализировал текущую социально-политическую ситуацию в стране, отметив, что граждан еще ждет пик подорожаний, который придется на вторую половину 2022 года.
Уже сейчас многие граждане, получая фактуры за потребленные в домах и квартирах природный газ и услуги централизованного отопления, приходят в уныние из-за серьезных сумм, указанных в них, однако самый пик подорожаний ждет граждан страны в августе-сентябре 2022 года. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
"Мы провели опрос населения с 9 по 20 января 2022 года, опросив порядка 1200 человек в 83 населенных пунктов республики. Людей наиболее волнует вопрос снабжения Молдовы энергоресурсами и их стоимость, прежде всего – тарифы на природный газ", – сказал эксперт.
По словам собеседника, на второй позиции среди главных беспокойств жителей страны стал рост цен на продукты и товары первой необходимости, третью строчку занял пандемический кризис в Молдове и боязнь людей заразиться COVID-19, особенно его новыми штаммами.
"Политические события, как, скажем, досрочные парламентские выборы, вопросы борьбы с коррупцией, как выяснилось, для граждан страны – далеко на втором плане", – добавил социолог.
Мокану обратил внимание на особенно бедственное положение пожилых людей в Молдове, пенсии многих из которых не покрывают необходимого прожиточного минимума, когда средств не хватает ни на продукты питания, ни на расчет по коммунальным платежа, ни на приобретение необходимых лекарств.
Социолог назвал большой социальной проблемой то, что люди, которые подняли в свое время промышленность, отстроили города, развивали совхозы и колхозы, сегодня оказались фактически не у дел с мизерными пенсиями.
По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров, сообщил глава предприятия Вадим Чебан. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.