https://ru.sputnik.md/20220202/moldova--afrikanskaya-chuma-sviney-48526684.html

В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Опасная инфекция была зафиксирована специалистами агентства по безопасности пищевых продуктов.

2022-02-02T17:28+0200

2022-02-02T17:28+0200

2022-02-02T17:52+0200

в молдове

молдова

африканская чума свиней

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Случай африканской чумы свиней зафиксировали в Молдове, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA). В связи с этим специалисты Комиссии чрезвычайных ситуаций Рышканского района приняли план мер по борьбе со вспышкой этой инфекции согласно положениям, разработанным правительством.

https://ru.sputnik.md/20220101/v-brichanakh-obnaruzhena-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-47695088.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, африканская чума свиней