Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220202/moldova--afrikanskaya-chuma-sviney-48526684.html
В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Опасная инфекция была зафиксирована специалистами агентства по безопасности пищевых продуктов.
2022-02-02T17:28+0200
2022-02-02T17:52+0200
в молдове
молдова
африканская чума свиней
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2099/83/20998387_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_6c1ef07c7d3ad5197136d1fec81e69a6.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Случай африканской чумы свиней зафиксировали в Молдове, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA). В связи с этим специалисты Комиссии чрезвычайных ситуаций Рышканского района приняли план мер по борьбе со вспышкой этой инфекции согласно положениям, разработанным правительством.
https://ru.sputnik.md/20220101/v-brichanakh-obnaruzhena-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-47695088.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2099/83/20998387_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_2272b665ba4f140c286983e0efb1f131.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, африканская чума свиней

В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

17:28 02.02.2022 (обновлено: 17:52 02.02.2022)
© Pixabay / beahohlСвиньи
Свиньи - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Pixabay / beahohl
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Опасная инфекция была зафиксирована специалистами агентства по безопасности пищевых продуктов.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Случай африканской чумы свиней зафиксировали в Молдове, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

"Лабораторные анализы, проведенные 31 января 2022 года, подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах, взятых у домашних свиней на свиноферме, расположенной недалеко от города Реча Рышканского района", – говорится в сообщении ANSA.

В связи с этим специалисты Комиссии чрезвычайных ситуаций Рышканского района приняли план мер по борьбе со вспышкой этой инфекции согласно положениям, разработанным правительством.
Свиньи - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
В Бричанах обнаружена вспышка африканской чумы свиней
1 января, 16:22
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский