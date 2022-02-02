https://ru.sputnik.md/20220202/moldova--afrikanskaya-chuma-sviney-48526684.html
В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Опасная инфекция была зафиксирована специалистами агентства по безопасности пищевых продуктов.
2022-02-02T17:28+0200
2022-02-02T17:28+0200
2022-02-02T17:52+0200
в молдове
молдова
африканская чума свиней
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Случай африканской чумы свиней зафиксировали в Молдове, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA). В связи с этим специалисты Комиссии чрезвычайных ситуаций Рышканского района приняли план мер по борьбе со вспышкой этой инфекции согласно положениям, разработанным правительством.
https://ru.sputnik.md/20220101/v-brichanakh-obnaruzhena-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-47695088.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, африканская чума свиней
В Молдове зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
17:28 02.02.2022 (обновлено: 17:52 02.02.2022)
Опасная инфекция была зафиксирована специалистами агентства по безопасности пищевых продуктов.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Случай африканской чумы свиней зафиксировали в Молдове, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
"Лабораторные анализы, проведенные 31 января 2022 года, подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах, взятых у домашних свиней на свиноферме, расположенной недалеко от города Реча Рышканского района", – говорится в сообщении ANSA.
В связи с этим специалисты Комиссии чрезвычайных ситуаций Рышканского района приняли план мер по борьбе со вспышкой этой инфекции согласно положениям, разработанным правительством.