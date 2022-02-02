https://ru.sputnik.md/20220202/moldova-i-belorussiya-dogovarivayutsya-o-priznanii-voditelskikh-prav-48531454.html

Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав

Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав

Признание удостоверений обеспечит возможность трудоустройства граждан Молдовы в Белоруссии

2022-02-02T22:43+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Правительство утвердило решение о начале переговоров по соглашению между Республикой Молдова и Республикой Беларусь о признании и конвертации водительских удостоверений.В результате граждане обоих государств после установления места жительства на территории одной из стран получат право конвертировать свои водительские права, не сдавая дополнительных экзаменов.В Белоруссии много выходцев из Молдовы, в том числе экономических агентов, отметили в правительстве. Соглашение обеспечит право граждан на управление транспортом в международном сообщении и на трудоустройство в транспортной индустрии.В настоящее время водительские права молдавских граждан признаются в нескольких странах, в том числе в Италии, Турции и Литве.

https://ru.sputnik.md/20211007/moldova-i-litva-podpisali-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-voditelskikh-prav-45341634.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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