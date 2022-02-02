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Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав
Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав
Признание удостоверений обеспечит возможность трудоустройства граждан Молдовы в Белоруссии
2022-02-02T22:43+0200
2022-02-02T22:43+0200
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КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Правительство утвердило решение о начале переговоров по соглашению между Республикой Молдова и Республикой Беларусь о признании и конвертации водительских удостоверений.В результате граждане обоих государств после установления места жительства на территории одной из стран получат право конвертировать свои водительские права, не сдавая дополнительных экзаменов.В Белоруссии много выходцев из Молдовы, в том числе экономических агентов, отметили в правительстве. Соглашение обеспечит право граждан на управление транспортом в международном сообщении и на трудоустройство в транспортной индустрии.В настоящее время водительские права молдавских граждан признаются в нескольких странах, в том числе в Италии, Турции и Литве.
https://ru.sputnik.md/20211007/moldova-i-litva-podpisali-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-voditelskikh-prav-45341634.html
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транспорт, молдова, беларусь, в молдове

Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав

22:43 02.02.2022
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкTIR
TIR - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Признание водительских удостоверений обеспечит возможность трудоустройства граждан Молдовы в Белоруссии
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Правительство утвердило решение о начале переговоров по соглашению между Республикой Молдова и Республикой Беларусь о признании и конвертации водительских удостоверений.
В результате граждане обоих государств после установления места жительства на территории одной из стран получат право конвертировать свои водительские права, не сдавая дополнительных экзаменов.
В Белоруссии много выходцев из Молдовы, в том числе экономических агентов, отметили в правительстве. Соглашение обеспечит право граждан на управление транспортом в международном сообщении и на трудоустройство в транспортной индустрии.
В настоящее время водительские права молдавских граждан признаются в нескольких странах, в том числе в Италии, Турции и Литве.
Город Кишинёв - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Общество
Молдова и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав
7 октября 2021, 21:15
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