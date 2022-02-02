https://ru.sputnik.md/20220202/moldova-i-belorussiya-dogovarivayutsya-o-priznanii-voditelskikh-prav-48531454.html
Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав
Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав
Признание удостоверений обеспечит возможность трудоустройства граждан Молдовы в Белоруссии
2022-02-02T22:43+0200
2022-02-02T22:43+0200
2022-02-02T22:43+0200
экономика
транспорт
молдова
беларусь
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0b/30897112_823:453:2961:1656_1920x0_80_0_0_a3e1c121ff9f8d048593b0a8cbcbb8ff.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Правительство утвердило решение о начале переговоров по соглашению между Республикой Молдова и Республикой Беларусь о признании и конвертации водительских удостоверений.В результате граждане обоих государств после установления места жительства на территории одной из стран получат право конвертировать свои водительские права, не сдавая дополнительных экзаменов.В Белоруссии много выходцев из Молдовы, в том числе экономических агентов, отметили в правительстве. Соглашение обеспечит право граждан на управление транспортом в международном сообщении и на трудоустройство в транспортной индустрии.В настоящее время водительские права молдавских граждан признаются в нескольких странах, в том числе в Италии, Турции и Литве.
https://ru.sputnik.md/20211007/moldova-i-litva-podpisali-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-voditelskikh-prav-45341634.html
молдова
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0b/30897112_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_0b1adc755dcc2bf18163d596a13050a3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
транспорт, молдова, беларусь, в молдове
Молдова и Белоруссия договариваются о признании водительских прав
Признание водительских удостоверений обеспечит возможность трудоустройства граждан Молдовы в Белоруссии
КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Правительство утвердило решение о начале переговоров по соглашению между Республикой Молдова и Республикой Беларусь о признании и конвертации водительских удостоверений.
В результате граждане обоих государств после установления места жительства на территории одной из стран получат право конвертировать свои водительские права, не сдавая дополнительных экзаменов.
В Белоруссии много выходцев из Молдовы, в том числе экономических агентов, отметили в правительстве. Соглашение обеспечит право граждан на управление транспортом в международном сообщении и на трудоустройство в транспортной индустрии.
В настоящее время водительские права молдавских граждан признаются в нескольких странах, в том числе в Италии, Турции и Литве.