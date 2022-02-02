https://ru.sputnik.md/20220202/moldova-i-rumyniya-dogovorilis-postroit-esche-odin-most-cherez-prut-48534456.html

Молдова и Румыния договорились построить еще один мост через Прут

Молдова и Румыния договорились построить еще один мост через Прут

Мост соединит дорожные инфраструктуры двух стран.

2022-02-02T21:45+0200

2022-02-02T21:45+0200

2022-02-02T21:45+0200

молдова

мост

прут

румыния

экономика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0c/34347717_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_441f3495307727fb778433612b4d2e0d.jpg

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Правительство на своем заседании в среду одобрило подписание соглашения с властями Румынии о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте пограничного автомобильного моста через реку Прут в районе Унген.Мост соединит дорожные инфраструктуры двух стран: шоссе Тыргу-Муреш - Яссы - Унгены и национальную дорогу R1 Кишинев - Унгены.Правительство Румынии будет финансировать работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории.Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова будет финансироваться властями Молдовы. На эти нужды будет выделено 36 миллионов леев.Соглашение должно быть подписано сторонами на совместном заседании правительств Молдовы и Румынии, запланированном на 11 февраля текущего года. Со стороны Молдовы соглашение подпишет вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

https://ru.sputnik.md/20220106/politseyskie-moldovy-i-rumynii-budut-sovmestno-patrulirovat-dorogi-47825360.html

молдова

румыния

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, мост, прут, румыния, в молдове