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Молдова и Румыния договорились построить еще один мост через Прут
Молдова и Румыния договорились построить еще один мост через Прут
Мост соединит дорожные инфраструктуры двух стран.
2022-02-02T21:45+0200
2022-02-02T21:45+0200
молдова
мост
прут
румыния
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Правительство на своем заседании в среду одобрило подписание соглашения с властями Румынии о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте пограничного автомобильного моста через реку Прут в районе Унген.Мост соединит дорожные инфраструктуры двух стран: шоссе Тыргу-Муреш - Яссы - Унгены и национальную дорогу R1 Кишинев - Унгены.Правительство Румынии будет финансировать работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории.Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова будет финансироваться властями Молдовы. На эти нужды будет выделено 36 миллионов леев.Соглашение должно быть подписано сторонами на совместном заседании правительств Молдовы и Румынии, запланированном на 11 февраля текущего года. Со стороны Молдовы соглашение подпишет вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
https://ru.sputnik.md/20220106/politseyskie-moldovy-i-rumynii-budut-sovmestno-patrulirovat-dorogi-47825360.html
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Евгений Чебан
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молдова, мост, прут, румыния, в молдове

Молдова и Румыния договорились построить еще один мост через Прут

21:45 02.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausЖелезнодорожный мост в Молдове
Железнодорожный мост в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Мост соединит дорожные инфраструктуры двух стран.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Правительство на своем заседании в среду одобрило подписание соглашения с властями Румынии о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте пограничного автомобильного моста через реку Прут в районе Унген.
Мост соединит дорожные инфраструктуры двух стран: шоссе Тыргу-Муреш - Яссы - Унгены и национальную дорогу R1 Кишинев - Унгены.

"Строительство моста повысит роль Республики Молдова как связующего звена между странами Европейского союза и Содружества Независимых Государств, а также обеспечит мобильность граждан”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Правительство Румынии будет финансировать работы по строительству моста и подъездной дороги, включая соответствующую инфраструктуру, расположенную на румынской территории.
Строительство подъездной дороги и сопутствующей инфраструктуры со стороны Республики Молдова будет финансироваться властями Молдовы. На эти нужды будет выделено 36 миллионов леев.
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
Общество
Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги
6 января, 21:42
Соглашение должно быть подписано сторонами на совместном заседании правительств Молдовы и Румынии, запланированном на 11 февраля текущего года. Со стороны Молдовы соглашение подпишет вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
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