https://ru.sputnik.md/20220202/moldova-zamena-sportsmen-olimpiada-covid-19-48520653.html

Молдова из-за COVID-19 заменила одного спортсмена на Олимпийских играх

Молдова из-за COVID-19 заменила одного спортсмена на Олимпийских играх

Накануне Олимпийских игр молдавская команда потеряла одного спортсмена. Из-за COVID-19 пришлось в срочном порядке искать замену.

2022-02-02T15:16+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Национальный олимпийский комитет Молдовы (НОК) заявил о замене одного спортсмена на предстоящих Играх в Пекине. На Олимпийские игры поедет Павел Магазеев, он заменит Михаила Усова, у которого положительный тест на COVID-19.Оба спортсмена с 2020 года выступают за Молдову.У Магазеева есть молдавский паспорт. Он выигрывал международные чемпионаты на юниорском уровне, а также принимал участие в некоторых других турнирах. Молдову на Играх в Пекине представят пятеро спортсменов. Кроме Магазеева это саночница Дойна Дескалуй, а также еще трое натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко и Максим Макаров. Знаменосцем на церемонии открытия будет Дескалуй.Стремоус за неделю до старта Игр выиграла золото чемпионата Европы в гонке преследования на 10 километров и серебро в индивидуальной гонке на 15 километров.Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Молдавские спортсмены вступят в борьбу 5 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220201/stremous-zoloto-olimpiada-koronavirus-48493819.html

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