https://ru.sputnik.md/20220202/na-skolko-vozrastut-stipendii-dlya-shkolnikov-i-studentov-reshenie-kabmina-48531904.html
На сколько вырастут стипендии для школьников и студентов - решение кабмина
На сколько вырастут стипендии для школьников и студентов - решение кабмина
Правительство Молдовы проголосовало за повышение стипендий для учащихся.
2022-02-02T19:17+0200
2022-02-02T19:17+0200
2022-02-02T20:19+0200
стипендии
правительство
общество
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в молдове
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Проект постановления, предусматривающий увеличение стипендий для школьников и студентов, представил на заседании правительства в среду министр образования и науки Анатолие Топалэ.Предлагается увеличить на 6,9% следующие типы стипендий:Повышение действует с января 2022 года. В день вступления решения в силу учащимся выплатят разницу между стипендией, установленной в соответствии с настоящим решением, и стипендией, выплачиваемой за период с 1 января 2022 года до даты вступления нынешнего решения в законную силу.На эти цели предусмотрено выделить 17,4 миллиона леев.
https://ru.sputnik.md/20211021/vlasti-utverdili-razmery-pravitelstvennykh-stipendiy-45744820.html
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Евгений Чебан
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стипендии, правительство, школьники, студенты, в молдове
На сколько вырастут стипендии для школьников и студентов - решение кабмина
19:17 02.02.2022 (обновлено: 20:19 02.02.2022)
Правительство Молдовы проголосовало за повышение стипендий для учащихся.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Проект постановления, предусматривающий увеличение стипендий для школьников и студентов, представил на заседании правительства в среду министр образования и науки Анатолие Топалэ.
Предлагается увеличить на 6,9% следующие типы стипендий:
стипендии за успеваемость и специальные стипендии для одаренных учащихся республиканских лицеев-интернатов художественного профиля и одаренных учащихся IV-IX классов Национального колледжа хореографии;
стипендии для студентов высших учебных заведений (I цикл, II цикл, интегрированное обучение, медицинское и фармацевтическое образование), студентов профессионально-технических учебных заведений;
учебные стипендии в среднем техническом профессиональном образовании;
стипендии для студентов высших учебных заведений – III цикла (докторантура), ординаторов, клинических врачей, а также для постдокторантов;
стипендии (денежное довольствие) для учащихся и курсантов образовательных учреждений в военной области и сфере охраны общественного порядка;
поощрительные стипендии для студентов высших учебных заведений (I цикл, II цикл, комплексное обучение, медицинское и фармацевтическое образование) и студентов послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования.
Повышение действует с января 2022 года. В день вступления решения в силу учащимся выплатят разницу между стипендией, установленной в соответствии с настоящим решением, и стипендией, выплачиваемой за период с 1 января 2022 года до даты вступления нынешнего решения в законную силу.
На эти цели предусмотрено выделить 17,4 миллиона леев.