https://ru.sputnik.md/20220202/na-skolko-vozrastut-stipendii-dlya-shkolnikov-i-studentov-reshenie-kabmina-48531904.html

На сколько вырастут стипендии для школьников и студентов - решение кабмина

На сколько вырастут стипендии для школьников и студентов - решение кабмина

Правительство Молдовы проголосовало за повышение стипендий для учащихся.

2022-02-02T19:17+0200

2022-02-02T19:17+0200

2022-02-02T20:19+0200

стипендии

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в молдове

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Проект постановления, предусматривающий увеличение стипендий для школьников и студентов, представил на заседании правительства в среду министр образования и науки Анатолие Топалэ.Предлагается увеличить на 6,9% следующие типы стипендий:Повышение действует с января 2022 года. В день вступления решения в силу учащимся выплатят разницу между стипендией, установленной в соответствии с настоящим решением, и стипендией, выплачиваемой за период с 1 января 2022 года до даты вступления нынешнего решения в законную силу.На эти цели предусмотрено выделить 17,4 миллиона леев.

https://ru.sputnik.md/20211021/vlasti-utverdili-razmery-pravitelstvennykh-stipendiy-45744820.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

стипендии, правительство, школьники, студенты, в молдове