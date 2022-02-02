https://ru.sputnik.md/20220202/nazvany-simptomy-omikrona-poyavlyayutsya-posle-kontakta-uzhe-bolen-48536069.html

Названы симптомы "омикрона", которые появляются после контакта с тем, кто уже болен

Названы симптомы "омикрона", которые появляются после контакта с тем, кто уже болен

Врачи назвали симптомы, которые начинает испытывать человек, заразившийся "омикроном".

2022-02-02T23:45+0200

2022-02-02T23:45+0200

2022-02-02T23:45+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Самые первые, ранние симптомы заражения штаммом ковида "омикрон" выявили врачи из США, Великобритании и ЮАР, выводы их исследований публикует газета Express, передает РИА Новости.Специалисты перечислили ряд признаков заражения: першение в горле, ujkjdyfz ,jkm? боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Эти симптомы могут возникнуть уже через два дня после контакта с заболевшим COVID. В некоторых случаях признаки инфицирования коронавирусом дают о себе знать гораздо позже: между заражением и проявлением симптомов в таких случаях проходит до 14 дней, отмечают специалисты. Пи обнаружении перечисленных изменений в организме медики настоятельно рекомендуют на 10 дней самоизолироваться и сделать тест на COVIDВ конце ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР была выявлена мутация SARS-CoV-2 B.1.1.529, которая несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Этот штамм характеризуется высокой трансмиссивностью, хотя считается, что переносится он легче, чем "дельта".

https://ru.sputnik.md/20220201/vrach-omikron-48497624.html

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