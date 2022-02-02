https://ru.sputnik.md/20220202/novye-kadrovye-perestanovki-pravitelstvo-moldovy-48523897.html
Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: кто ушел и пришел
Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: кто ушел и пришел
В правительстве появилось два государственных секретаря.
2022-02-02T17:15+0200
2022-02-02T17:15+0200
2022-02-02T17:31+0200
общество
в молдове
молдова
правительство
кадровые перестановки
думитру будянски
анатолие топалэ
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Новые отставки и назначения в правительстве утвердили министры на заседании кабмина в среду.Надежда Велишко займет пост госсекретаря Министерства образования и исследований начиная с 3 февраля. Велишко займет место Мариана Стана, который покидает свой пост второго февраля. Также министры утвердили кандидатуру на пост госсекретаря Министерства финансов, им, начиная с 14 февраля, станет Ион Гуменый. "Он выпускник экономической академии, окончил мастерат по специальности "Банки и финансы", докторант Академии общественного управления. У него десятилетний опыт работы на управленческих должностях, в частности, 8 лет – в госканцелярии и в офисе премьера", – отметил министр финансов Думитру Будянски. По словам главы Минфина, Гуменый – один из тех, кто много лет работал над реформой центральной общественной администрации. Также он работал в некоторых международных организациях и компаниях.
https://ru.sputnik.md/20211214/kadrovye-perestanovki-naznachen-novyy-gensek-pravitelstva-47229498.html
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в молдове, молдова, правительство, кадровые перестановки, думитру будянски, анатолие топалэ
Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: кто ушел и пришел
17:15 02.02.2022 (обновлено: 17:31 02.02.2022)
В правительстве утвердили в должности двух государственных секретарей.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Новые отставки и назначения в правительстве утвердили министры на заседании кабмина в среду.
Надежда Велишко займет пост госсекретаря Министерства образования и исследований начиная с 3 февраля.
"Велишко – начальник управления высшего образования, с опытом работы более 25 лет. Управляла многими отделами в министерстве, работала в разных должностях", – рассказал глава Минобразования Анатолие Топалэ.
Велишко займет место Мариана Стана, который покидает свой пост второго февраля.
Также министры утвердили кандидатуру на пост госсекретаря Министерства финансов, им, начиная с 14 февраля, станет Ион Гуменый.
"Он выпускник экономической академии, окончил мастерат по специальности "Банки и финансы", докторант Академии общественного управления. У него десятилетний опыт работы на управленческих должностях, в частности, 8 лет – в госканцелярии и в офисе премьера", – отметил министр финансов Думитру Будянски.
По словам главы Минфина, Гуменый – один из тех, кто много лет работал над реформой центральной общественной администрации. Также он работал в некоторых международных организациях и компаниях.