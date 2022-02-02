https://ru.sputnik.md/20220202/novye-kadrovye-perestanovki-pravitelstvo-moldovy-48523897.html

Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: кто ушел и пришел

Новые кадровые перестановки в правительстве Молдовы: кто ушел и пришел

В правительстве появилось два государственных секретаря.

2022-02-02T17:15+0200

2022-02-02T17:15+0200

2022-02-02T17:31+0200

общество

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молдова

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кадровые перестановки

думитру будянски

анатолие топалэ

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Новые отставки и назначения в правительстве утвердили министры на заседании кабмина в среду.Надежда Велишко займет пост госсекретаря Министерства образования и исследований начиная с 3 февраля. Велишко займет место Мариана Стана, который покидает свой пост второго февраля. Также министры утвердили кандидатуру на пост госсекретаря Министерства финансов, им, начиная с 14 февраля, станет Ион Гуменый. "Он выпускник экономической академии, окончил мастерат по специальности "Банки и финансы", докторант Академии общественного управления. У него десятилетний опыт работы на управленческих должностях, в частности, 8 лет – в госканцелярии и в офисе премьера", – отметил министр финансов Думитру Будянски. По словам главы Минфина, Гуменый – один из тех, кто много лет работал над реформой центральной общественной администрации. Также он работал в некоторых международных организациях и компаниях.

https://ru.sputnik.md/20211214/kadrovye-perestanovki-naznachen-novyy-gensek-pravitelstva-47229498.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, правительство, кадровые перестановки, думитру будянски, анатолие топалэ