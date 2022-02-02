https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-prokhodyat-u-13-byvshikh-deputatov-parlamenta-moldovy-48505728.html

Обыски проходят у 13 бывших депутатов парламента Молдовы

Обыски проходят у 13 бывших депутатов парламента Молдовы

По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы на несколько миллионов леев

2022-02-02T08:11+0200

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обыски

общество

депутаты

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КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс- депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев. Дополнительная информация, представляющая общественный интерес, будет распространена в ходе расследования этих уголовных дел.

https://ru.sputnik.md/20220127/obyski-prokhodyat-dome-glavy-natsorgana-nepodkupnosti-48357223.html

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2022

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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обыски, депутаты