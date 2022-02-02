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Обыски проходят у 13 бывших депутатов парламента Молдовы
Обыски проходят у 13 бывших депутатов парламента Молдовы
По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы на несколько миллионов леев
2022-02-02T08:11+0200
2022-02-02T08:33+0200
обыски
общество
депутаты
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КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс- депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев. Дополнительная информация, представляющая общественный интерес, будет распространена в ходе расследования этих уголовных дел.
https://ru.sputnik.md/20220127/obyski-prokhodyat-dome-glavy-natsorgana-nepodkupnosti-48357223.html
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Светлана Маркова
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обыски, депутаты

Обыски проходят у 13 бывших депутатов парламента Молдовы

08:11 02.02.2022 (обновлено: 08:33 02.02.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la administrația de stat a drumurilor
Percheziții la administrația de stat a drumurilor - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
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Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
По предварительным данным следствия, расходы экс-депутатов превышают их законные доходы на несколько миллионов леев.
КИШИНЕВ, 2 фев– Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно со Службой информации и безопасности и Агентством по возвращению активов, полученных преступным путем, проводят обыски у 13 бывших депутатов парламента Молдовы.
Проводится расследование по факту подкупа депутатов за выход из фракции, в которой они состояли. По предварительным данным следствия, расходы экс- депутатов превышают их законные доходы. В некоторых случаях превышение составляет около 4,6 миллиона леев.
Дополнительная информация, представляющая общественный интерес, будет распространена в ходе расследования этих уголовных дел.
Родика Анточ - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
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