https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-turkompanii-kishinev-dvoe-zaderzhannykh-48515887.html
Обман клиентов на миллионы леев – полиция задержала сотрудников турфирмы
Обман клиентов на миллионы леев – полиция задержала сотрудников турфирмы
В компании на протяжении трех лет действовала преступная обманная схема.
2022-02-02T12:53+0200
2022-02-02T12:53+0200
2022-02-02T13:09+0200
общество
в молдове
молдова
задержание
обыски
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Два сотрудника туристической компании из Кишинева задержаны, сообщили в кишиневской полиции.Как отметили в полиции, компания нанесла ущерб примерно в два миллиона леев своим клиентам.По данным следствия, представители компании в 2019-2022 годах обещали клиентам облегчить получение отдыха в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях.Таким образом, некоторые клиенты передали им суммы в пределах 50-70 тысяч леев. Всего пострадали 42 клиента.В связи с этими нарушениями сотрудники Управления уголовных расследований и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели в офисах туристической компании восемь обысков.В результате обысков в офисе компании, автомобилях и домах сотрудников были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, черновые записи и другие улики.После допроса им было предъявлено обвинение. Прокурор представит в кишиневский суд ходатайство о применении меры пресечения в виде предварительного заключения, чтобы обеспечить объективность следствия.
https://ru.sputnik.md/20210526/vaktsinnyy-turizm-v-san-marino-zhiteli-30-stran-khotyat-privitsya-sputnikom-34884634.html
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в молдове, молдова, задержание, обыски
Обман клиентов на миллионы леев – полиция задержала сотрудников турфирмы
12:53 02.02.2022 (обновлено: 13:09 02.02.2022)
В компании на протяжении трех лет действовала преступная схема.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Два сотрудника туристической компании из Кишинева задержаны, сообщили в кишиневской полиции.
Как отметили в полиции, компания нанесла ущерб примерно в два миллиона леев своим клиентам.
По данным следствия, представители компании в 2019-2022 годах обещали клиентам облегчить получение отдыха в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях.
Таким образом, некоторые клиенты передали им суммы в пределах 50-70 тысяч леев. Всего пострадали 42 клиента.
"Клиенты подписали контракты, но не доехали до пункта назначения по разным причинам, придуманным представителями компании", – говорится в сообщении полиции.
В связи с этими нарушениями сотрудники Управления уголовных расследований и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели в офисах туристической компании восемь обысков.
В результате обысков в офисе компании, автомобилях и домах сотрудников были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, черновые записи и другие улики.
После допроса им было предъявлено обвинение. Прокурор представит в кишиневский суд ходатайство о применении меры пресечения в виде предварительного заключения, чтобы обеспечить объективность следствия.