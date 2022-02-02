https://ru.sputnik.md/20220202/obyski-turkompanii-kishinev-dvoe-zaderzhannykh-48515887.html

Обман клиентов на миллионы леев – полиция задержала сотрудников турфирмы

Обман клиентов на миллионы леев – полиция задержала сотрудников турфирмы

В компании на протяжении трех лет действовала преступная обманная схема.

2022-02-02T12:53+0200

2022-02-02T12:53+0200

2022-02-02T13:09+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Два сотрудника туристической компании из Кишинева задержаны, сообщили в кишиневской полиции.Как отметили в полиции, компания нанесла ущерб примерно в два миллиона леев своим клиентам.По данным следствия, представители компании в 2019-2022 годах обещали клиентам облегчить получение отдыха в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях.Таким образом, некоторые клиенты передали им суммы в пределах 50-70 тысяч леев. Всего пострадали 42 клиента.В связи с этими нарушениями сотрудники Управления уголовных расследований и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели в офисах туристической компании восемь обысков.В результате обысков в офисе компании, автомобилях и домах сотрудников были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, черновые записи и другие улики.После допроса им было предъявлено обвинение. Прокурор представит в кишиневский суд ходатайство о применении меры пресечения в виде предварительного заключения, чтобы обеспечить объективность следствия.

https://ru.sputnik.md/20210526/vaktsinnyy-turizm-v-san-marino-zhiteli-30-stran-khotyat-privitsya-sputnikom-34884634.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, задержание, обыски