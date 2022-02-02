https://ru.sputnik.md/20220202/parlament-pervoe-zasedanie-vesenne-letney-sessii-48525345.html
Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии
Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
2022-02-02T17:37+0200
2022-02-02T17:37+0200
2022-02-02T17:37+0200
молдова
в молдове
парламент
весенне-летняя сессия
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро. В то же время утверждена повестка первого заседания сессии. Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных. В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.
https://ru.sputnik.md/20220201/parlament-kandidat-vysshyy-sovet-prokurorov-48490506.html
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Юлия Липовая
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молдова, в молдове, парламент, весенне-летняя сессия
Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро.
В то же время утверждена повестка первого заседания сессии.
Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных.
В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.
Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.