Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220202/parlament-pervoe-zasedanie-vesenne-letney-sessii-48525345.html
Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии
Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
2022-02-02T17:37+0200
2022-02-02T17:37+0200
молдова
в молдове
парламент
весенне-летняя сессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46505922_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d209b1cc73ade399ea6d2eb3ae74811a.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро. В то же время утверждена повестка первого заседания сессии. Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных. В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.
https://ru.sputnik.md/20220201/parlament-kandidat-vysshyy-sovet-prokurorov-48490506.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46505922_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_c95f47ed96e357ef1f3e8e13b5196176.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, в молдове, парламент, весенне-летняя сессия

Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии

17:37 02.02.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро.
В то же время утверждена повестка первого заседания сессии.
Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных.
В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.
Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
Парламент определился с кандидатурой нового члена Высшего совета прокуроров
Вчера, 16:04
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский