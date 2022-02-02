https://ru.sputnik.md/20220202/parlament-pervoe-zasedanie-vesenne-letney-sessii-48525345.html

Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии

Парламент Молдовы соберется на первое заседание весенне-летней сессии

Народные избранники должны утвердить несколько назначений, а также рассмотрят некоторые проекты в первом и окончательном чтении.

2022-02-02T17:37+0200

2022-02-02T17:37+0200

2022-02-02T17:37+0200

молдова

в молдове

парламент

весенне-летняя сессия

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Депутаты парламента соберутся на первое заседание весенне-летней сессии в четверг, 3 февраля, в 10.00. Решение принято на заседании Постоянного бюро. В то же время утверждена повестка первого заседания сессии. Депутаты должны обсудить и утвердить несколько назначений, в том числе директора Национального центра по борьбе с коррупцией, народного адвоката, члена Высшего совета прокуроров и заместителя директора Национального центра защиты персональных данных. В окончательном чтении будут рассмотрены проект Кодекса железнодорожного транспорта и поправка к Закону об электроэнергетике.Ряд других проектов будет обсуждаться в первом чтении.

https://ru.sputnik.md/20220201/parlament-kandidat-vysshyy-sovet-prokurorov-48490506.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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