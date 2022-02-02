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Степанюк: Санду и Гаврилица должны признать ошибки и отправиться в Москву

Степанюк: Санду и Гаврилица должны признать ошибки и отправиться в Москву

Эксперт проанализировал состояние экономики и текущие тарифы на природный газ и сделал неутешительный прогноз для правительства во главе с Натальей Гаврилицей.

2022-02-02T08:00+0200

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Степанюк: Санду и Гаврилица должны признать ошибки и отправиться в Москву Степанюк: Санду и Гаврилица должны признать ошибки и отправиться в Москву

По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров, сообщил глава предприятия Вадим Чебан. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица проинформировала, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа.Между тем, по мнению представителей экспертного сообщества, в случае, если представители кабинета министров не проведут дополнительных серьезных переговоров с "Газпромом", а премьер Наталья Гаврилица срочно не отправится с этим поручением в Россию, высокие тарифы могут привести к стагнации многих отраслей отечественной экономики. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-вице-премьер, политолог Виктор Степанюк, подчеркнув, что власть не должна ставить личные политические амбиции выше интересов народаПо словам эксперта, сегодня большинство экономических аналитиков в республике считают, что условия контракта с "Газпромом" следовало бы пересмотреть путем проведения серьезных переговоров на уровне главы государства или премьер-министра.По мнению экс-вице-премьера, парадоксально в сложившейся ситуации то, что жители обеспеченной Германии, уровень благосостояния которых несопоставим с доходами среднестатистического гражданина Молдовы, платят за газ по-разному.Политолог уверен: изначально молдавской стороной была допущена оплошность в переговорах по газу, власть не продемонстрировала серьезного и вдумчивого подхода к вопросу, оставив все на последний момент. Сейчас же есть возможность исправить ошибку, поскольку в противном случае высокие тарифы на газ грозят гибелью ряда отраслей национальной экономики, ростом безработицы и обнищанием граждан.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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цены, молдова, тарифы, рост, кризис, причины, подорожание, газ, аудио, в молдове