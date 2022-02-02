https://ru.sputnik.md/20220202/pekin-nakanune-olimpiady-2022-48508850.html

В ожидании праздника: Пекин накануне Олимпиады-2022

В ожидании праздника: Пекин накануне Олимпиады-2022

До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни

2022-02-02T13:40+0200

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фото

олимпиада в пекине-2022

пекин

олимпиада

зимняя олимпиада

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До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни. Нынешняя Олимпиада еще до своего начала прославилась своими беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности. Все участники Олимпиады в Пекине будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. В "пузыре" также находятся прибывшие из-за границы журналисты и члены делегаций. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008. Как и во время предыдущих летних Игр, организаторы зимней Олимпиады сделали все для комфортной и плодотворной работы журналистов, освещающих события нынешних Игр, и спортсменов, приехавших в Пекин за медалями.К тому же не стоит забывать, что в Китае в это время празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Поэтому атмосфера праздника чувствуется даже в строгих карантинных условиях

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