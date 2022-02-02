В ожидании праздника: Пекин накануне Олимпиады-2022

До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни. Нынешняя Олимпиада еще до своего начала прославилась своими беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности. Все участники Олимпиады в Пекине будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. В "пузыре" также находятся прибывшие из-за границы журналисты и члены делегаций. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008. Как и во время предыдущих летних Игр, организаторы зимней Олимпиады сделали все для комфортной и плодотворной работы журналистов, освещающих события нынешних Игр, и спортсменов, приехавших в Пекин за медалями.К тому же не стоит забывать, что в Китае в это время празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Поэтому атмосфера праздника чувствуется даже в строгих карантинных условиях
В Пекине с 4 по 20 февраля пройдут XXIV зимние Олимпийские игры, Паралимпийские намечены на 4-13 марта.
До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни.
Нынешняя Олимпиада еще до своего начала прославилась своими беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности. Все участники Олимпиады в Пекине будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. В "пузыре" также находятся прибывшие из-за границы журналисты и члены делегаций. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.
Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008. Как и во время предыдущих летних Игр, организаторы зимней Олимпиады сделали все для комфортной и плодотворной работы журналистов, освещающих события нынешних Игр, и спортсменов, приехавших в Пекин за медалями.
К тому же не стоит забывать, что в Китае в это время празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Поэтому атмосфера праздника чувствуется даже в строгих карантинных условиях