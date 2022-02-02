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Рабочий на электромобиле моет пол в Главном пресс-центре перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220202/pekin-nakanune-olimpiady-2022-48508850.html
В ожидании праздника: Пекин накануне Олимпиады-2022
В ожидании праздника: Пекин накануне Олимпиады-2022
До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни
2022-02-02T13:40+0200
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олимпиада в пекине-2022
пекин
олимпиада
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До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни. Нынешняя Олимпиада еще до своего начала прославилась своими беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности. Все участники Олимпиады в Пекине будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. В "пузыре" также находятся прибывшие из-за границы журналисты и члены делегаций. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008. Как и во время предыдущих летних Игр, организаторы зимней Олимпиады сделали все для комфортной и плодотворной работы журналистов, освещающих события нынешних Игр, и спортсменов, приехавших в Пекин за медалями.К тому же не стоит забывать, что в Китае в это время празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Поэтому атмосфера праздника чувствуется даже в строгих карантинных условиях
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фото, фото, пекин, олимпиада, зимняя олимпиада

В ожидании праздника: Пекин накануне Олимпиады-2022

13:40 02.02.2022 (обновлено: 14:25 02.02.2022)
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В Пекине с 4 по 20 февраля пройдут XXIV зимние Олимпийские игры, Паралимпийские намечены на 4-13 марта.
До начала Олимпиады в Пекине остались считанные дни. Многие спортсмены уже прибыли в китайскую столицу и заселились в номера олимпийской деревни.
Нынешняя Олимпиада еще до своего начала прославилась своими беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности. Все участники Олимпиады в Пекине будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением. В "пузыре" также находятся прибывшие из-за границы журналисты и члены делегаций. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.
Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008. Как и во время предыдущих летних Игр, организаторы зимней Олимпиады сделали все для комфортной и плодотворной работы журналистов, освещающих события нынешних Игр, и спортсменов, приехавших в Пекин за медалями.
К тому же не стоит забывать, что в Китае в это время празднуют наступление Нового года по лунному календарю. Поэтому атмосфера праздника чувствуется даже в строгих карантинных условиях
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. - Sputnik Молдова
1/12
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Магазин официальной продукции в главном пресс-центре.

Магазин официальной продукции в главном пресс-центре. - Sputnik Молдова
2/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Магазин официальной продукции в главном пресс-центре.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Башня в Олимпийском парке в Пекине.

Башня в Олимпийском парке в Пекине. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Башня в Олимпийском парке в Пекине.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр в Пекине.

Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
4/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр в Пекине.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Вот так выглядит пресс-центр зимних Игр-2022 изнутри.

Вот так выглядит пресс-центр зимних Игр-2022 изнутри. - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Вот так выглядит пресс-центр зимних Игр-2022 изнутри.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр.

Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр – 2022.

Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр – 2022. - Sputnik Молдова
7/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр – 2022.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Также в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр установлены специальные кабины для сна.

Также в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр установлены специальные кабины для сна. - Sputnik Молдова
8/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Также в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр установлены специальные кабины для сна.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Не обошлось и без ковида: медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на COVID-19 в карантинный отель.

Не обошлось и без ковида: медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на COVID-19 в карантинный отель. - Sputnik Молдова
9/12
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк

Не обошлось и без ковида: медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на COVID-19 в карантинный отель.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Обработка отеля в олимпийской зоне в Пекине после эвакуации постояльца с COVID-19.

Обработка отеля в олимпийской зоне в Пекине после эвакуации постояльца с COVID-19. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Обработка отеля в олимпийской зоне в Пекине после эвакуации постояльца с COVID-19.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
Медицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту Шоуду в Пекине - Sputnik Молдова
11/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Медицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине.

Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине. - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине.

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