Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220202/pentagon-peredislotsiruet-v-rumyniyu-tysyachu-voennykh-48527103.html
Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных
Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных
Согласно заявлениям представителя Пентагона Джона Кирби, усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО требует "текущая ситуация".
2022-02-02T17:44+0200
2022-02-02T17:45+0200
политика
в мире
нато
румыния
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1331/57/13315715_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_4463fa01be0b9ae52d82c554eefb0212.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию, об этом на брифинге в среду заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости."США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - отметил он, подчеркнув, что они направляются в регион "не навсегда". "Это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать в Украине", - подчеркнул Кирби.Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США, уточнил Джон Кирби.Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация". "Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", - сказал Кирби.Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.Он подчеркнул, что США также продолжат взаимодействие с союзниками по линии НАТО.Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая во время посещения базы ВВС в уезде Клуж в среду, заявил, что я поддерживает наращивание военного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе."Мы преодолеваем чрезвычайно напряженный период, когда возросли риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в том числе безопасности Румынии. Этот контекст безопасности подтверждает необходимость более последовательного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе, чтобы обеспечить усиленную позицию сдерживания и обороны", - заявил Йоханнис,.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-evropu-neskolko-tysyach-voennykh-48525597.html
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1331/57/13315715_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0730e572736532f53f96786832d79eba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, нато, румыния, пентагон

Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных

17:44 02.02.2022 (обновлено: 17:45 02.02.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСолдаты батальона НАТО
Солдаты батальона НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Согласно заявлениям представителя Пентагона Джона Кирби, усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО требует "текущая ситуация".
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию, об этом на брифинге в среду заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
"США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - отметил он, подчеркнув, что они направляются в регион "не навсегда". "Это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать в Украине", - подчеркнул Кирби.
Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США, уточнил Джон Кирби.
"Одна тысяча военных, которые сейчас находятся в Германии, в ближайшие дни будут передислоцированы в Румынию", - сказал представитель оборонного ведомства США. Он сообщил, что они станут дополнением к уже находящимся в Румынии 900 американским военным. "Мы ожидаем их передислокации в ближайшие дни", - сказал Кирби, сообщив, что решение обсуждалось руководством Пентагона с властями Румынии.
Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация".
"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", - сказал Кирби.
Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.
"Мы приветствуем решение президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона об отправке сил в Румынию под командование НАТО <...>, США продолжат консультации и координацию с Францией и нашими союзниками для обеспечения того, чтобы мы дополняли друг друга в развертывании сил", - сказал представитель Пентагона.
Он подчеркнул, что США также продолжат взаимодействие с союзниками по линии НАТО.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая во время посещения базы ВВС в уезде Клуж в среду, заявил, что я поддерживает наращивание военного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе.

"Мы преодолеваем чрезвычайно напряженный период, когда возросли риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в том числе безопасности Румынии. Этот контекст безопасности подтверждает необходимость более последовательного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе, чтобы обеспечить усиленную позицию сдерживания и обороны", - заявил Йоханнис,.
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
США могут дополнительно перебросить в Европу несколько тысяч военных
16:50
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский