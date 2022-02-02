Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных
17:44 02.02.2022 (обновлено: 17:45 02.02.2022)
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Согласно заявлениям представителя Пентагона Джона Кирби, усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО требует "текущая ситуация".
КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию, об этом на брифинге в среду заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
"США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - отметил он, подчеркнув, что они направляются в регион "не навсегда". "Это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать в Украине", - подчеркнул Кирби.
Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США, уточнил Джон Кирби.
"Одна тысяча военных, которые сейчас находятся в Германии, в ближайшие дни будут передислоцированы в Румынию", - сказал представитель оборонного ведомства США. Он сообщил, что они станут дополнением к уже находящимся в Румынии 900 американским военным. "Мы ожидаем их передислокации в ближайшие дни", - сказал Кирби, сообщив, что решение обсуждалось руководством Пентагона с властями Румынии.
Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация".
"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", - сказал Кирби.
Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.
"Мы приветствуем решение президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона об отправке сил в Румынию под командование НАТО <...>, США продолжат консультации и координацию с Францией и нашими союзниками для обеспечения того, чтобы мы дополняли друг друга в развертывании сил", - сказал представитель Пентагона.
Он подчеркнул, что США также продолжат взаимодействие с союзниками по линии НАТО.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая во время посещения базы ВВС в уезде Клуж в среду, заявил, что я поддерживает наращивание военного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе.
"Мы преодолеваем чрезвычайно напряженный период, когда возросли риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в том числе безопасности Румынии. Этот контекст безопасности подтверждает необходимость более последовательного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе, чтобы обеспечить усиленную позицию сдерживания и обороны", - заявил Йоханнис,.
"Мы преодолеваем чрезвычайно напряженный период, когда возросли риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в том числе безопасности Румынии. Этот контекст безопасности подтверждает необходимость более последовательного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе, чтобы обеспечить усиленную позицию сдерживания и обороны", - заявил Йоханнис,.
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В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.