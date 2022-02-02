https://ru.sputnik.md/20220202/pentagon-peredislotsiruet-v-rumyniyu-tysyachu-voennykh-48527103.html

Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных

Пентагон передислоцирует в Румынию тысячу военных

Согласно заявлениям представителя Пентагона Джона Кирби, усиления военного присутствия на восточном фланге НАТО требует "текущая ситуация".

2022-02-02T17:44+0200

2022-02-02T17:44+0200

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КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время направят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию, об этом на брифинге в среду заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости."США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - отметил он, подчеркнув, что они направляются в регион "не навсегда". "Это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать в Украине", - подчеркнул Кирби.Так, из Германии в Румынию в предстоящие дни будет передислоцирована одна тысяча военных США, уточнил Джон Кирби.Представитель Пентагона объяснил, что усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге требует "текущая ситуация". "Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО ", - сказал Кирби.Он также заявил, что США продолжат координироваться с Францией и другими союзниками по развертыванию войск в Восточной Европе.Он подчеркнул, что США также продолжат взаимодействие с союзниками по линии НАТО.Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая во время посещения базы ВВС в уезде Клуж в среду, заявил, что я поддерживает наращивание военного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе."Мы преодолеваем чрезвычайно напряженный период, когда возросли риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в том числе безопасности Румынии. Этот контекст безопасности подтверждает необходимость более последовательного присутствия НАТО, США и других союзников в Черноморском регионе, чтобы обеспечить усиленную позицию сдерживания и обороны", - заявил Йоханнис,.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220202/ssha-evropu-neskolko-tysyach-voennykh-48525597.html

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