https://ru.sputnik.md/20220202/pogodnye-rekordy-moldovy-2-fevralya-48503513.html

Погодные рекорды Молдовы 2 февраля

Погодные рекорды Молдовы 2 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

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рекорды

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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Самое теплое 2 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано два года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2020 году году воздух прогрелся до +15 градусов по Цельсию.А температурный минимум 2 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 2012 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,2 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20220117/teplo-ubejisce-bezdomnii-kot-egipet-48074122.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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