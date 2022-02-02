https://ru.sputnik.md/20220202/pogodnye-rekordy-moldovy-2-fevralya-48503513.html
Погодные рекорды Молдовы 2 февраля
Погодные рекорды Молдовы 2 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-02T00:01+0200
2022-02-02T00:01+0200
2022-02-02T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Самое теплое 2 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано два года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2020 году году воздух прогрелся до +15 градусов по Цельсию.А температурный минимум 2 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 2012 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,2 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20220117/teplo-ubejisce-bezdomnii-kot-egipet-48074122.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 2 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Самое теплое 2 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано два года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2020 году году воздух прогрелся до +15 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 2 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 2012 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,2 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.